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經典日漫改編《寄生獸：灰色部隊》　結尾彩蛋夢幻連動留續作伏筆

文／女子學

《寄生獸：灰色部隊》改編自經典日本漫畫《寄生獸》，由《屍速列車》導演延尚昊執導，《青春月譚》全少妮、《D.P：逃兵追緝令》具教煥主演。日本漫畫家岩明均於90年代所創作的《寄生獸》，設定奇幻、劇情驚悚且探討生命哲學的內容，在當時獲得諸多漫畫獎項肯定；到了2014年推出動畫版後依舊擁有高人氣，更是達到「隔代圈粉」的作用，同年亦推出染谷將太主演的真人電影版。

如此經典的日漫，碰上韓國名導延尚昊，其善於描繪亂世人性的風格，與原作強調的元素可說是相輔相成。《寄生獸：灰色部隊》講述超市店員鄭秀仁（全少妮飾），一日因得罪顧客而遭到刺殺，身中數刀之後遭到未知生物的寄生而逃過一死，但也展開了與寄生獸「海德」共用同一個身體的日常；在此同時，大量的寄生生物飄散到各個角落，寄生獸強大的殺傷力對人類的生命造成強烈威脅，與此神秘的「灰色部隊」打響了與寄生獸的戰爭。

▲《寄生獸：灰色部隊》最令人感到驚艷的肯定是人類配角在劇中展現的強大存在感。（圖／《寄生獸：灰色部隊》劇照，下同）

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臉部變形、大啖人肉的獵奇發展

遭到寄生的人類，其大腦意識將被永久奪取，並能將臉部展開、變形為利於戰鬥的觸手，反應速度與修復能力使其能夠輕易捕殺人類，透過純熟的動畫特效，本劇將寄生獸獨有的戰鬥模式刻劃得極其到位，稍有幾分獵奇的畫面，透過帶入感極強的鏡頭，使每一集的戰鬥場景均繳出電影等級的畫面水準。韓劇版中，藉由少許弱化寄生獸的強度，使人類擁有更多表現空間，此一改動使得劇情更引人入勝。

因為無法完全寄生的緣故，鄭秀仁的寄生獸海德只能以半邊臉作為武器，大動作甩頭進行攻擊的模樣，沒想到反而多添幾分帥氣。與原著漫畫最大的不同，在於海德的寄生更像是鄭秀仁的第二人格，使鄭秀仁更多時間是以人類姿態與具有敵意的寄生獸打交道；面對灰色部隊的質疑、寄生獸陣營的敵視，鄭秀仁與海德又該如何化險為夷，找到活下去的方法？

結尾彩蛋的夢幻連動，日韓華麗卡司鋪下續作伏筆

若要說《寄生獸：灰色部隊》最令人感到驚艷的部分，肯定是人類配角在劇中展現的強大存在感。與鄭秀仁長年保持友好關係的刑警金哲民（權海驍飾），對秀仁來說更是等同父親的角色，自始至終堅信秀仁對人類的無害；在搶救秀仁的計畫中，不惜賭上自己的官職，甚至在過程中掉進寄生生物的圈套。

在這亮點滿滿的韓劇中，不能不提到帥氣幹練的崔組長（李貞賢飾），身為寄生獸被害相關人的她，決議將世上的寄生獸消滅殆盡；年輕時以《바꿔》（《眉飛色舞》原版）紅遍亞洲的李貞賢，劇中不僅要拿著沉重的槍枝四處奔走，在本劇拍攝期間更是傳來懷孕的好消息，首先得知消息的延尚昊導演更是感到欣喜不已。

隨著劇集尾聲出現的泉新一（菅田將暉飾），導演正式讓身為本傳番外篇的韓版寄生獸，銜接上了日版的世界觀，此一夢幻連動令韓劇迷與日漫迷皆感到興奮不已，相信不久後Netflix便能傳出續作拍攝的好消息！

延伸閱讀

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 韓劇, 寄生獸：灰色部隊

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