唱完小巨蛋才1個月　梁詠琪宣布7月台北又開唱！　

記者蔡琛儀／台北報導

香港歌手梁詠琪將於7月26日和27日在台北華山Legacy開唱，而她4月才在小巨蛋演出，這是她在短短半年內第二度來台開唱。梁詠琪表示，這次的演唱會將以大型演唱會的曲目規格呈現，並將一口氣獻唱20多首歌，總長近2小時。此外，這次的演唱會也將在七夕情人節前夕舉行，可以說是她提前送給台灣粉絲的情人節禮物。

▲梁詠琪七月將在Legacy開唱。（圖／小金鹿娛樂提供）

梁詠琪表示，這次的演唱會被視為是「小巨蛋番外篇」安可場，她希望透過這次的「台北限定場」，能讓大家在小巨蛋沒有聽夠及自己唱到的「遺珠之憾」一次聽個夠，「，有些歌是我當年錄音完後就沒再拿出來唱過，不要說歌迷會驚喜，連我自己在練唱時都很驚喜！」她透露，早在籌備攻蛋前就決定要加辦兩場小型演唱會，希望能滿足歌迷的期待。

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此外，梁詠琪也表示，這次的「台北限定場」將是與粉絲近距離的親密聚會，她希望能清楚地看到歌迷每一張臉孔及笑容。她表示，這次將在Legacy開唱，應該就不用帶望遠鏡，她要把每個歌迷的臉都看得一清二楚，並跟他們用力的互動及打招呼。也特別準備了專屬「紀念」要獻給買票進場的歌迷朋友，只要在買票時用一元加購，就可以獲得梁詠琪專場親筆簽名海報。