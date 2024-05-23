勝利開夜店被瘋傳…香港政府發聲！　「符合資格者才批准」

記者蔡宜芳／綜合報導

近日網路上瘋傳BIGBANG前成員勝利有意移民香港，甚至有傳言說他已經在籌備過程中。然而，香港政府於23日晚間發表聲明，強調政府會嚴格把關，只有符合資格的申請者才能獲得批准。

▲勝利被傳將在香港開夜店。（圖／翻攝自勝利IG／CFP）

據《香港01》報導，香港政府發言人在聲明中指出，他們注意到關於某韓國前藝人擬來港定居，並提及政府的人才入境計劃。為此，他們澄清並未接收到該名人士的人才入境計劃簽證申請，發言人強調，相關部門會按照既定機制嚴格審查申請，確保只有合資格的申請者才能獲得批准。此外，香港政府還指出，目前韓國公民可以免簽證訪問香港，但每次逗留時間不得超過90天。

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▲勝利在去年2月出獄後，繼續遊山玩水。（圖／CFP）

勝利於2019年因參與投資的夜店Burning Sun爆出涉及暴力、販毒、性侵及賄賂警察等一系列醜聞，並因此被判刑1年6個月，至去年2月才刑滿出獄。而近來因為英國媒體《BBC》公開關於Burning Sun的紀錄片，再次讓事件獲得社會高度關注。

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