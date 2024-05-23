Joeman模仿舊照「7年減20KG」對比太驚人！　網虧：Jo是要換臉

記者郭采縈／綜合報導

網紅Joeman以介紹美食、開箱等影片走紅，近來積極瘦身，靠著運動搭配飲食控制的方式成功減重，整體外型變得亮眼許多。他私下常回答網友減肥相關問題，也在社群PO出2017年與2024年的身材對比，引來網友開玩笑：「這是什麼《班傑明的奇幻旅程》！」

▲Joeman近來瘦身有成。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

Joeman過去身形較為圓潤，近來積極健身、調整飲食，短短幾個月就消瘦一圈，極大變化多次掀起網友討論。日前他在Threads公開對比圖，左邊是2017年留下的舊照，右邊則是7年後，他再次回到同一個地點所拍的新照片，除了拿掉眼鏡，穿搭、髮型到整體氣質都更加成熟。

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▲Joeman回到7年前的景點拍照。（圖／翻攝自Instagram／joemanweng）

留言掀起熱烈迴響，「越老越年輕是三小」、「太勵志」、「差太多了吧！！」、「要不要這麼帥」、「左邊其實是你爸爸吧」、「2017：這九妹，2024：你誰啊」，網友也笑說「九妹把前面那個人吃了嗎」、「以前也太像賣精品的老闆了吧」、「Jo是要換臉」、「這是肥胖對決？」。