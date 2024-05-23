記者高語璠／綜合報導

金馬影后舒淇日前被珠寶品牌寶格麗受邀參加活動，除了她還邀請了安海瑟薇、劉亦菲等人。沒想到當女星們準備合影時，日本女星森星像是刻意湊過來，擠了坐在旁邊的舒淇，無奈之下舒淇只好「聳起肩膀」，畫面曝光後，在網路上掀起討論。

▲舒淇日前被受邀參加寶格麗活動。（圖／翻攝自微博／BVLGARI寶格麗）

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身穿暗紅色禮服的舒淇坐在劉亦菲與森星中間，根據網路上的動圖，可以清楚看到，森星在合照時先將身體悄悄移動，接著鬆開自己的肩膀，頂了坐在左邊的舒淇，這突如其來的舉動，讓舒淇滿臉無奈，只好聳起肩繼續坐在狹窄的空間。

▲▼舒淇出席活動被「擠到聳肩」。（圖／翻攝自微博／友誼已走到盡頭啦、會飛的兔子825 ）

隨後，當眾多女星到戶外準備跟寶格麗總裁合影時，森星直接卡在總裁身旁的位置，舒淇則在角落，畫面看上去彷彿是被擠下去。森星的舉動引來大批網友的謾罵聲，「不爭不搶舒淇依然有今天的地位，人的位置並不是『擠』來的」、「這個動圖很明顯日本人一直在擠，身體已經傾斜半邊了」、「舒淇快被擠死了」、「左邊心機女是誰？！快來人把她拖走」。

▲網友討論。（圖／翻攝自微博／友誼已走到盡頭啦 ）