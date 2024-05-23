aespa新歌玩太空風被NASA認證！Winter金髮雙馬尾直拍全網封神

文／妞新聞

「人間AI女團」又拓展新的世界觀啦！SM娛樂旗下人氣女團「aespa」以獨特的元宇宙概念，一出道就打響名號、奠定4代代表女團地位，繼〈Black Mamba〉、〈Next Level〉、〈Savage〉、〈Spicy〉等經典神曲之後，近日睽違4年帶著新專《Armageddon》回歸，預計將用雙主打橫掃歌壇。

先行曲〈Supernova〉來了

未來超能力設定爆熱議

[廣告]請繼續往下閱讀...

搶先釋出的先行曲〈Supernova〉已經公開啦！這次4大女成變身來自外太空的「異能女戰士」，以「超新星」為主題，狂力扛車、在天空飛、人體點火，超能力連發，貼合世界觀設計的獨特概念、記憶點十足的編舞，果然馬上引起高度關注。

KPOP超新星降世

NASA官方認證了？

▲NASA官方SNS以「Supernova」為主題發文。（圖／IG@izitmag_/）



https://www.instagram.com/p/C7BZjTZL2AV

難不成天文異象、異能波動，連美國國家航空暨太空總署「NASA」也注意到了？網友發現，NASA的官方SNS居然以「Supernova」為主題發文，詳細解釋了這個天文現象的意思，而且並不是湊巧而已，還特別在開頭引用了歌詞「Su Su Su Supernova（수수수수퍼노바）」，意外的破次元壁夢幻連動讓粉絲大呼是：「被太空總署認證的星際女神團」。

雙馬尾LINE再創傳奇

「Winter這幕」萌到暴動

▲Winter、Karina一同綁上雙馬尾造型。（圖／IG@idolissue）



每次舞台的個人直拍都創造高觀看人次，甚至登上熱搜掀起話題的aespa，近日登上音樂放送節目《人氣歌謠》打歌，成員Winter以及Karina不約而同都綁上「致命雙馬尾造型」，搭配閃亮的妝容、華麗繽紛的服裝以及手勢，馬上從真人Ai變身「真人美少女戰士」！！！

特別是Winter對鏡頭做出的「包子臉可愛表情」，馬上引爆熱議，粉絲們大讚根本是傳奇等級的畫面，是不是已經迫不及待另一首主打歌的釋出了呢？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

aespa回歸新歌「全員變身二次元異能戰士」！Winter星星眼網驚：我推的孩子

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！