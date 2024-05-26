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小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：投入有效資金
感情：美好時光甜蜜
財運：增加電子商務
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：金牛

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雙子座

工作：事業企圖心旺
感情：心意相通靈犀
財運：建立儲蓄習慣
幸運色：金色
貴人：金牛
小人：水瓶

天秤座

工作：善於調整任務
感情：伴侶更加支持
財運：財富持續增長
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：充分利用產能
感情：甜蜜依偎浪漫
財運：進行市場分析
幸運色：黑色
貴人：處女
小人：牡羊

金牛座

工作：提高務實效率
感情：愛情甜蜜快樂
財運：獲得主管請客
幸運色：藍色
貴人：巨蟹
小人：射手

處女座

工作：業務流程改進
感情：浪漫奢華愛情
財運：網路直播賺錢
幸運色：黃色
貴人：雙子
小人：天蠍

【水象星座】

巨蟹座

工作：和善有吸引力
感情：激情保持長久
財運：理性分析資產
幸運色：藍色
貴人：射手
小人：獅子

天蠍座

工作：深度思考問題
感情：用愛擁抱家人
財運：貴人指點投資
幸運色：白色
貴人：天秤
小人：處女

雙魚座

工作：安排休假放鬆
感情：呈現滿滿幸福
財運：靠腦力賺大錢
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：希望帶領夢想
感情：互相陪伴關懷
財運：資產適度增值
幸運色：灰色
貴人：天蠍
小人：天秤

獅子座

工作：加強促進共識
感情：感情產生共鳴
財運：交給伴侶理財
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：雙子

射手座

工作：從中脫穎而出
感情：珍惜眼前豔遇
財運：建立強大人脈
幸運色：淡藍色
貴人：水瓶
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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