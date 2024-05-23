血肉果汁機無預警公開北流嘉賓！　「超重量級」網一看暴動

記者蔡琛儀／台北報導

曾獲金曲、金音最佳樂團的血肉果汁機即將在 7月27日首度登上台北流行音樂中心開唱，昨晚也正式公佈演唱會邀請到重量級嘉賓、準金曲歌王MC HotDog一同參與演出，消息一出讓粉絲都暴動了。

▲血肉果汁機將在七月於北流開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

血肉果汁機表示多數團員都是MC HotDog的歌迷，「早期專輯《MC HotDog》、《哈狗幫》等作品，很多歌曲到現在聽了還是會隨口跟唱，後期的歌更不用說，喜歡的太多首了！」他們也分享「當經紀人告知確認會由狗哥擔任《建宮蓋廟-宇宙預言》的嘉賓時，我們也超級驚喜！有一種『大哥真的要來了！』的感覺，更期待讓狗哥見識一下什麼是『血肉的殺翻現場』！」

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談及第一次見面對彼此的印象，MC HotDog表示「以前對血肉的印象就是很兇、很狂、很吵、很爆、很衝，甚至覺得有點可怕。不過第一次見到團員本人開會討論的時候，大家都是素顏的狀態，穿得很輕鬆，真的就是一般人。雖然我們做的音樂類型不一樣，但是有個相通點，我們在舞台上都是超狂的人，下了舞台反而很低調、很客氣，這點我們特別像。」血肉果汁機也說：「第一次和狗哥見面時，狗哥親切地和我們打招呼也相談甚歡，和舞台上的霸氣模樣截然不同。聊到創作部分，他也非常尊重身為後輩的我們，給予血肉非常大的空間，真正的REAL！」

▲血肉果汁機演唱會邀請熱狗助陣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

而聊到初次與重金屬樂團合作的心情，MC HotDog則說：「其實和樂團的合作已經很有經驗、很多次了，自己演出也會帶樂隊，但跟血肉果汁機這麼猛、這麼爆、這麼重金屬的樂團合作好像是第一次，心裡會想『我會不會hold不住』，因為他們在舞台上真的太猛了！」血肉果汁機則透露這次演唱會除了會首度演出和MC HotDog合作的新歌之外，也將改編MC HotDog的經典曲目。