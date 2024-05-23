羅蘭首錄台灣實境節目！　挑戰「從花蓮划獨木舟到日本」遭質疑吐心聲

記者孟育民／台北報導

三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》，台灣派出了胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美七位藝人接受挑戰，從花蓮港划向日本石垣島，而日本方面這次則邀請知名藝人羅蘭擔任應援團團長，他近期也跟著教練體驗獨木舟訓練，一起加入這次的熱血行動。

▲羅蘭參加實境《上船了各位！》。（圖／三立提供）

羅蘭表示他本身非常喜歡挑戰，這樣的人生一直以來都是他所追求的，以前從未聽說過有人拍攝這樣的大型實境節目，以獨木舟從台灣划到日本，基本上大家都覺得很不容易，連羅蘭都說：「我認為這是一個巨大的挑戰。」但是羅蘭覺得在被大家質疑的狀況下，隊員們還願意相信自己並且接受挑戰，他表示非常欣賞大家的決心，羅蘭說他自己非常喜歡台灣，這次他接受邀請也是因為這個節目是台日合作的，「我剛與羽根田選手拍攝完練習划船的部份，真的是我以前從未體驗過的困難程度。」

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▲羅蘭挑戰重大任務。（圖／三立提供）

喜愛運動的羅蘭一直將自己的體態維持得非常好，他笑說現在其實是在增重期，經常進食，但這一年下來也沒有變胖。至於如果要說保持體態的秘訣？「我想是因為大家都在支持我吧。眾人的目光是提升自身對美的追求意識的最大動力，所以我真的很感謝大家對我的支持。」

▲羅蘭近期積極練習。（圖／三立提供）

而《上船了各位！》這個節目對於台灣的隊員們來說無疑是人生中最大的挑戰，經常口出金句的羅蘭說：「前例不是搜尋來的，而是去創造的」這是他的原則，他還說：「身旁的人也常常會在我想挑戰某些事情時跟我說『這件事情沒有前例』，但我認為，只有當我去挑戰後，它就會變成一個具有意義的數據。」所以當有人對他說「你不行」或者「這是不可能」的時候，羅蘭就會想：「你知道的那些前例中是不是沒有包含我的呢？那我就繼續挑戰給你看吧」，這就是羅蘭挑戰自我、克服困難時的心態。