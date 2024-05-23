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強勢入圍金曲新人！　徐暐翔火速「宣布喜訊」驚喜寵粉

▲▼ 徐暐翔宣布演唱會加場。（圖／索尼音樂提供）

▲ 徐暐翔宣布演唱會加場。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

徐暐翔日前榮獲今年第35屆金曲獎最佳新人獎入圍肯定，在得知消息後，他開心表示：「非常謝謝所有的金曲獎評審們，讓《躍》有機會得以在如此具有指標性的新人獎裡面，讓更多的人聽到。謝謝所有每一位聆聽《躍》的大家和支持著我的粉絲們。」並立刻決定專場將於6月21日加場演出。

▲▼ 徐暐翔得知入圍興奮不已。（圖／索尼音樂提供）

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▲ 徐暐翔得知入圍興奮不已。（圖／索尼音樂提供）

他在今年4月舉辦的《到月球的寧靜海走一走》演唱會大獲好評，在確定入圍金曲獎最佳新人的好消息之後，他再度公布演唱會要加場的好消息，接二連三的喜訊讓他十分開心，目前他已開始積極籌備演唱會加場內容，也透露一定會更新曲目，能讓粉絲有耳目一新的感覺，而先前在演出中大獲好評的彈吉他環節，依然會呈現給大家最完美的表演。而在金曲獎頒獎典禮前再舉辦加場演唱會，徐暐翔坦承滿緊張的，但強調緊張之餘是更多的興奮，期待自己能重新調整聲音狀態。

而金曲入圍名單公布至今一星期的期間，他表示一直蠻平靜的，沒有感受到特別的變化，「跟一開始一樣，但我覺得我是會刻意去營造日常感的那種個性，所以可能有些心情上的波動要等到頒獎那天才會知道吧。」
 

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