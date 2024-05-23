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串流收視週榜／《鬼滅之刃》斬斷劇荒！6熱劇「網路口碑」排名升

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《鬼滅之刃柱訓練篇》5月12日開播，不僅在日本開出高收視，在台灣多家串流平台上線，排名火速衝上高位，顯見其威力。韓劇《背著善宰跑》故事邁入後半段，在劇粉力推下成了霸榜劇，串流眾多節目上架，觀眾口碑推薦成了追看一大誘因，更扭轉了收視排名，《ETtoday星光雲》與大家一同關注最新串流收視排行。

▲▼MyVideo收視週榜（5/13-5/19）。（圖／MyVideo提供）

▲《鬼滅之刃柱訓練篇》收視人氣橫掃。（圖／MyVideo提供）

friDay影音／《鬼滅之刃》第2名

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▲▼friDay影音收視週榜（5/13-5/19）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（5/13-5/19）。（圖／friDay影音提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》最新一季初開播，收視第2，在眾多韓綜、韓影、韓劇之中格外突出，且平台在每週一凌晨就更新，吸引觀眾即時追上。此外，平台前5名除了《鬼滅》之外，其他4部皆是韓綜，劉在錫和柳演錫擔任MC的新節目《只要有空》，第4集嘉賓是日前訪台的安普賢，台灣觀眾認為節目有趣，一向給人戲劇形象的柳演錫，意外綜藝感十足，評價一集比一集好看。

Hami Video／《鬼滅》奪冠擠下《婆婆2》

▲▼Hami Video收視週榜（5/13-5/19）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（5/13-5/19）。（圖／Hami Video提供）

《鬼滅之刃》不辜負動漫粉一年來期待，動畫畫風仍是讚評無數，在台灣多家平台播出，每個平台收視排名都很高，在Hami Video直接登上冠軍，將上週冠軍《我的婆婆怎麼那麼可愛2》擠到第2名。

iQIYI／《背著善宰跑》霸榜冠軍

▲▼iQIYI收視週榜（5/13-5/19）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（5/13-5/19）。（圖／iQIYI提供）

《背著善宰跑》也是口碑黑馬之作，故事描述的偶像明星「柳善宰」身亡，身為女粉絲的「任率」意外回到過去，不斷改變命運阻止偶像死劫，有甜甜愛情線也有懸疑燒腦，被廣大劇粉認真推薦。平台第2名是陸劇《請和這樣的我戀愛吧》，翻拍張東健韓劇《紳士的品格》，動畫《鬼滅之刃》在平台居第8名。

▲▼ 背著善宰跑。（圖／翻攝自《背著善宰跑》官網）

▲《 背著善宰跑》在劇粉力推下掀起追劇熱潮。（圖／翻攝自《背著善宰跑》官網）

▲▼《請和這樣的我戀愛吧》。（圖／翻攝自微博）

▲《請和這樣的我戀愛吧》翻拍韓劇《紳士的品格》。（圖／翻攝自微博）

KKTV／《鬼滅》快追上木村拓哉了

▲▼KKTV收視週榜（5/13-5/19）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（5/13-5/19）。（圖／KKTV提供）

《鬼滅之刃》在KKTV衝上第2名，木村拓哉《believe-為你架起的橋樑-》仍維持冠軍，山下智久《暮色氣象英雄》退至第3名。而網友口碑力推的《9Border》描述3姊妹的愛情與人生，《Unmet某腦外科醫的日記》描述每天只有一日記憶的腦外科女醫師的故事，在日本口碑網站Filmarks首集滿意度獲得第一，隨後更在網友激推下，收視率逐集爬升中。

▲▼串流收視週榜首圖513-519。（圖／翻攝自X）

▲《9Border》描述3姊妹的愛情與人生。（圖／翻攝自X）

▲▼串流收視週榜首圖513-519。（圖／翻攝自X）

▲《Unmet某腦外科醫的日記》首集滿意度日網獲得第一。（圖／翻攝自X）

LINE TV／《我的婆婆》冠軍保衛戰

▲▼LINE TV收視週榜（5/13-5/19）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（5/13-5/19）。（圖／LINE TV提供）

《我的婆婆怎麼那麼可愛2》是近期台劇劇王，在LINE TV已經突破百萬觀看，持續稱霸冠軍寶座，第2名也是台劇《追分成功》。陸劇《披荊斬棘的大小姐》從上週第7名躍升到第3名，千金復仇狗血劇情成功吸引台灣觀眾，主打「爽劇」模式，第4名是《鬼滅之刃柱訓練篇》。

▲▼串流收視週榜首圖513-519。（圖／翻攝自X）

▲《披荊斬棘的大小姐》屬於爽劇。（圖／翻攝自X）

MyVideo／《鬼滅》首週登第3名

▲▼MyVideo收視週榜（5/13-5/19）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（5/13-5/19）。（圖／MyVideo提供）

《鬼滅之刃柱訓練篇》在MyVideo第3名，緊追在2台劇《不夠善良的我們》、《我的婆婆怎麼那麼可愛2》之後。周渝民搭檔宋茜演出的陸劇《另一種藍》登上第4名，該劇是以瓷器文化為主題的愛情故事，周渝民飾演生意失敗的投資男，與回家鄉投入瓷器的宋茜相知相愛，作品更被形容「仔仔回歸偶像劇」之作。

▲▼串流收視週榜首圖513-519。（圖／翻攝自X）

▲周渝民、宋茜《另一種藍》。（圖／MyVideo提供）

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