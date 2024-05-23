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遭瘋傳「星野源小三」！NHK主播林田理沙「離婚斷髮+睡網咖」慘況曝

記者陳芊秀／綜合報導

爆料網紅「滝沢ガレソ（瀧澤加連）」昨日（22）驚爆超人氣女星婚變，歌手老公出軌NHK女主播，一夜炸翻日網，星野源公司AMUSE凌晨發聲明否認，新垣結衣罕見透過X發聲澄清。而爆料文提及的NHK女主播，日網推測是近日爆離婚的林田理沙，而該名女主播的現況也引發外界擔憂。

▲▼女主播林田理沙離婚斷髮。（圖／翻攝自X）

▲日網爆料超人氣女星與歌手老公婚變，原因是男方偷吃NHK主播，網揣測指新垣結衣、星野源，以及主播林田理沙。（圖／翻攝自X）

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據日媒《News Postseven》報導，林田理沙於2022年結婚，男方從上班族到獨立創業，5月上旬傳出雙方閃電離婚，2年婚就此告終。她原本被NHK看好接班成為下一位王牌主播，並且被提拔擔任黃金時段「News7」的新聞主播，但是不到一年就被撤換。雖然實力被肯定，但是其他節目也陸續被換掉，4月被轉調播報周末晚間新聞，最近更將長髮剪短，展現斷髮重新出發的態度，工作人員透露，她自去年秋天起，臉色就變得很差、面容憔悴，電視台有眾多謠言流竄，工作人員都支持她繼續努力。

此外，林田理沙被發現從今年起開始，就沒有回到自己的住家，而是在電視台附近的旅館留宿，房價1晚約1萬日幣（約台幣2057元），甚至被媒體目擊前去網咖過夜，該間網咖是會員制，使用12小時花費2980日幣（約台幣613元）。有電視台人員透露，她最近與丈夫離婚，已經找到新的住所，現在一個人住，電視台則表示「職員個人相關事務不予回應」。

▲▼女主播林田理沙離婚斷髮。（圖／翻攝自X）

▲林田理沙被看好成為王牌主播，近年卻從黃金時段新聞節目被撤換，日前傳出閃電離婚，被目擊沒回家睡網咖。（圖／翻攝自X）

「滝沢ガレソ」爆料文稱超人氣女星與男歌手實屬離婚狀態，男方出軌NHK主播。有網友揣測是新垣結衣與星野源，更有人揣測小三是與星野源合作主持節目的主播林田理沙，網路揣測聲浪不斷，星野源所屬公司AMUSE凌晨發聲明否認並喊告造謠者，新垣結衣也透過官方X自介發聲強調「不是事實，不必擔心」。

▲▼女主播林田理沙離婚斷髮。（圖／翻攝自X）

▲林田理沙、星野源曾合作節目。（圖／翻攝自X）

▲▼星野源、新垣結衣回應。（圖／翻攝自X）

▲星野源所屬公司AMUSE發聲明，全面否認爆料文。（圖／翻攝自X）

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