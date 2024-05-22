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曾任西城男孩開場嘉賓！　超甜大馬女聲宣布「重磅喜訊」

▲▼ 張靜汶推出新專輯。（圖／壹日音樂提供）

▲ 張靜汶推出新專輯。（圖／壹日音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

大馬創作新星張靜汶曾任蘇打綠、西城男孩開場嘉賓，推出專輯《王美的一天 One Fine Day》以網路虛擬世界為主題，對於能帶自己的作品來台灣宣傳，對張靜汶來說意義非凡，「我覺得這次的宣傳之旅對我來說就像是音樂上一個小小的里程碑，因為我一直很嚮往來台灣發展自己的音樂事業，也曾經受過很多台灣歌手的影響，包括蘇打綠、安溥、魏如萱、陳綺貞等。」

▲▼ 張靜汶期待來台宣傳新作品。（圖／壹日音樂提供）

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▲ 張靜汶期待來台宣傳新作品。（圖／壹日音樂提供）

這次預計來台灣Long Stay一個月的她也非常期待各種台灣美食，尤其是草莓大福和排骨酥，更是她每次到夜市都會購買的小吃。另外她也非常期待能到全台各地演出，目前正在積極安排中，「希望這次能跟全台各地的歌迷們相見歡，也歡迎大家推薦各地美食給我！」

來自馬來西亞的清新創作女聲Jasmine張靜汶，2011年聖誕節第一次到台灣旅遊，意外在新北耶誕城演唱會看到蘇打綠的演出，從此開啟對音樂和歌唱的興趣，回馬來西亞之後努力存錢買了一把吉他開始自學，2014年成功通過徵選，成為蘇打綠吉隆坡演唱會開場嘉賓，人生第一次登上大舞台，張靜汶表示自己竟然完全沒有緊張的感覺，順利完成演出。

9年後，張靜汶受邀在同一個場館擔任西城男孩演唱會開場嘉賓，「當時收到邀約的時候心裡覺得蠻感慨的，沒想過自己可以在唱歌這條路上堅持那麼久。上一次我在蘇打綠演唱會的時候還沒開始創作，唱的都是翻唱歌曲，但這一次我演唱的卻是自己的創作，有一種覺得自己長大了一點的感覺。」
 

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