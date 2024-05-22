蘇打綠日倒數8天...團員搶先獻驚喜！　宣布還要送禮物

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠為迎接5月30日的「蘇打綠日」，搶先推出最新MV〈早點回家（蘇打綠版）〉，MV中，團員們扮演不同的采風工作人員，並在歡樂的氣氛中，呈現出一趟愉快的春季漫遊。不過MV拍攝當天早上天公不作美，突然下起大雨，但當輪到主唱青峰拍攝時，陽光卻突然明媚起來，讓大家驚呼青峰真的是晴天娃娃。

▲蘇打綠推出新歌〈早點回家（蘇打綠版）〉MV。（圖／蘇打綠有限公司提供）

團員在MV中，分別有不同的工作，像是負責機器控制的家凱，舉BOOM MIC的阿福、以錄音筆收環境音的馨儀、投入於收集特別聲音素材的阿龔、唯一吹奏鍵盤笛的青峰以及自嘲因為重聽所以擔任平面攝影的小威，團員各司其職，也在歡樂的氣氛中，呈現出一趟愉快的春季漫遊。

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為了重溫剛成軍時的「車旅」，MV拍攝特意從東京借調一台復古麵包車到日光，讓團員馨儀再度載著團員們遊車河，彷彿回到當年由馨儀開車載大家出門跑演出的時光。但該車價值不斐，車主起初因為擔心愛車的狀況還特意到場盯拍，直到看著馨儀穩當的操作，車主才放心。

▲▼蘇打綠在MV中分別飾演不同的工作人員。（圖／蘇打綠有限公司提供）

蘇打綠也呼籲觀眾29日可以早點回家，於晚上11點打開蘇打綠社群，跟六位團員們一起迎接30日蘇打綠日以及《春．日光（蘇打綠版）》專輯發行，近期不再舉辦簽名會的蘇打綠，也將在直播當天簽署實體專輯送給少數幸運觀眾。