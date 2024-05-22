楊洋「床上撲倒迪麗熱巴」險被掐死　導演：你們在打架？

記者許逸群／台北報導

網羅一線偶像男星楊洋、肖戰、吳磊所主演的熱門戲劇作品，八大電視打包「再次相見 幸福10現」男神片單，包括《你是我的榮耀》、《驕陽伴我》、《在暴雪時分》、《三分野》、《要久久愛》、《很想很想你》等。上周官方社群曝光首波形象預告，瞬間吸引大批網友爭相護主支持！

▲《你是我的榮耀》楊洋與迪麗熱巴 「榮耀CP」。（圖／八大電視提供）

「再次相見 幸福10現」系列作品由楊洋、迪麗熱巴主演的《你是我的榮耀》高顏質CP組合打頭陣，接檔包括肖戰與白百何的姐弟戀《驕陽伴我》，張彬彬首搭吳倩合作演出的《三分野》。《要久久愛》描寫久別重逢的愛戀，由楊紫與范丞丞主演，以及今年深受粉絲關注熱議的《在暴雪時分》，吳磊和趙今麥戲裡的一見鍾情，喚起劇迷感受最純粹的愛情悸動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《你是我的榮耀》描述高中時迪麗熱巴主動向同學楊洋告白，卻得到對方禮貌性拒絕回應。相隔10年後，兩人意外再度搭上線拉近關係，展開一段浪漫治癒的暖愛之旅。這對「榮耀CP」情感互動時畫面唯美，看得令人臉紅心跳，但實際拍攝時，楊洋與迪麗熱巴對戲過程一度出槌，連他們自己都忍不住笑場。

▲楊洋與迪麗熱巴在劇中的互動超甜蜜。（圖／八大電視提供）



有一場男女主角在床上的感情對手戲，楊洋突然撲倒迪麗熱巴，迪麗熱巴來不及反應，手的姿勢恰巧正掐著楊洋的喉嚨，導演及時喊卡，「你們倆是在打架嗎？」迪麗熱巴開玩笑回應：「要把他掐死了。」工作人員搞笑附和，不忘提醒他們，「掐歸掐，還是要記得說台詞！」隨後，背對鏡頭的楊洋用肩膀扭動來暗示迪麗熱巴要接台詞，沒想到這個小動作讓兩人都不禁爆笑出來。

不僅如此，有一場楊洋和迪麗熱巴在排練走戲時，一旁的工作人員指示男主角要有一種妻管嚴的感覺，要表現出求生慾很強，迪麗熱巴表情頓時疑惑，她不解為何有「氣管炎」？還趕緊拿出劇本確認，才發現妻管嚴誤聽成氣管炎。