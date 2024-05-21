離開SM 1年多再立門戶！　李秀滿悄註冊「新娛樂公司商標」名稱曝光

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名音樂人李秀滿創立了聞名世界的造星工廠SM娛樂，卻在卸下總製作人身分後，槓上了高層，正式離開SM娛樂。因競業條款，他被禁止3年內不得設立娛樂公司，不過近日卻被發現他已經在5月3日用個人公司Blooming Grace的名義申請了「A20娛樂」的商標，似乎已經在為回歸娛樂產業做準備。

▲李秀滿被發現在近日申請了新的娛樂公司商標。（圖／翻攝自SM娛樂）

李秀滿於2023年3月在SM經營權爭議後離開了公司，根據韓媒報導，他與HYBE簽訂了股票買賣合約，其中包含了相關競業條款，這代表李秀滿在接下來的3年內，只能在國外進行音樂製作業務，且不得雇用SM的員工或與SM藝人簽約，他因競業禁止條款的緣故，沒有在國內設立娛樂公司，而是創立了Blooming Grace，並從事ESG（環保、社會責任、公司治理）領域的活動。

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▲李秀滿因為競業條款緣故，2023年起的3年內只能在海外活動。（圖／CFP）

李秀滿旗下的Blooming Grace，此次在南韓註冊了「A20娛樂」商標，該商標目前處於申請狀態，尚未完成審核，申請該商標時，選擇了包括娛樂服務和廣告業在內的經營分類，目前外界都相當關注他是否將在兩年後，作為新娛樂公司的代表及製作人重新活躍在KPOP界。