已婚男「誘騙女人當小三」黃金公式！　曖昧獻殷勤…寂寞討拍：老婆不懂我

記者阮巧雯／綜合報導

近期演藝圈小三風波不斷，雖說一個巴掌拍不響，但花花世界美女如雲，而老公和男友卻只有一個，與其擔心外面野花侵門踏戶，不如用心管好自己的男人比較實際。兩性專家鄧惠文在節目《什麼道理？》就指出，已婚男誘騙女人當小三「黃金公式」，讓現場來賓聽了點頭如搗蒜

▲兩性專家鄧惠文表示，已婚男人誘騙女人當小三是有一個「黃金公式」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

鄧惠文表示，一開始男生都會曖昧或暗示地講出毫不掩飾表達欣賞和好感的話，女方聽了會心想「他單身嗎？」但經打聽後發現並不是，就會開始感到困惑，為什麼這位已婚男人要對我獻殷勤表達關心。這時女生就會產生「第一個黑洞」，心想「這個人看懂了我的特別」，認為即使對方有老婆，還是抵擋不了自身魅力。

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▲已婚男會毫不掩飾表達好感和欣賞，讓女方認為就算對方已婚還是抵擋不了自身魅力。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

當女方跳進第一個黑洞時，熟門熟路的男方就會趁勝追擊開始給回饋，講一些「婚姻不幸福」之類的話。鄧惠文就表示，更有招數的男人會說：「我老婆已經是個無可挑剔的女人，可是我還是沒有辦法不看妳。」或是「我真的很爛，我老婆很辛苦照顧爸媽和小孩，可是我就是沒辦法一直想妳。」

▲已婚男再來會塑造自己很包容老婆，就算老婆不打理好家中，也不在意。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

接著男方就會開始塑造「自己對老婆很包容」，表示老婆都不做家事等等，但我不在意，女人就是要過自己的生活要快樂，我能做就多做一點，接著露出淡淡寂寞感。或是男生也會表示，老婆什麼都好，就是都不懂我，妳才是我的「靈魂伴侶」，對此，不少女生就會深陷其中無法自拔。

▲已婚男也會傳達老婆什麼都好就是不懂自己，妳才是我的靈魂伴侶。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲已婚男誘騙女人當小三「黃金公式」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）