ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

已婚男「誘騙女人當小三」黃金公式！　曖昧獻殷勤…寂寞討拍：老婆不懂我

記者阮巧雯／綜合報導

近期演藝圈小三風波不斷，雖說一個巴掌拍不響，但花花世界美女如雲，而老公和男友卻只有一個，與其擔心外面野花侵門踏戶，不如用心管好自己的男人比較實際。兩性專家鄧惠文在節目《什麼道理？》就指出，已婚男誘騙女人當小三「黃金公式」，讓現場來賓聽了點頭如搗蒜

▲▼已婚男勾搭小三黃金公式。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲兩性專家鄧惠文表示，已婚男人誘騙女人當小三是有一個「黃金公式」。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

鄧惠文表示，一開始男生都會曖昧或暗示地講出毫不掩飾表達欣賞和好感的話，女方聽了會心想「他單身嗎？」但經打聽後發現並不是，就會開始感到困惑，為什麼這位已婚男人要對我獻殷勤表達關心。這時女生就會產生「第一個黑洞」，心想「這個人看懂了我的特別」，認為即使對方有老婆，還是抵擋不了自身魅力。

請繼續往下閱讀...

▲▼已婚男勾搭小三黃金公式。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲已婚男會毫不掩飾表達好感和欣賞，讓女方認為就算對方已婚還是抵擋不了自身魅力。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

當女方跳進第一個黑洞時，熟門熟路的男方就會趁勝追擊開始給回饋，講一些「婚姻不幸福」之類的話。鄧惠文就表示，更有招數的男人會說：「我老婆已經是個無可挑剔的女人，可是我還是沒有辦法不看妳。」或是「我真的很爛，我老婆很辛苦照顧爸媽和小孩，可是我就是沒辦法一直想妳。」

▲▼已婚男勾搭小三黃金公式。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲已婚男再來會塑造自己很包容老婆，就算老婆不打理好家中，也不在意。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

接著男方就會開始塑造「自己對老婆很包容」，表示老婆都不做家事等等，但我不在意，女人就是要過自己的生活要快樂，我能做就多做一點，接著露出淡淡寂寞感。或是男生也會表示，老婆什麼都好，就是都不懂我，妳才是我的「靈魂伴侶」，對此，不少女生就會深陷其中無法自拔。

▲▼已婚男勾搭小三黃金公式。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲已婚男也會傳達老婆什麼都好就是不懂自己，妳才是我的靈魂伴侶。（圖／翻攝自YouTube／東風衛視）

▲已婚男誘騙女人當小三「黃金公式」。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

22歲女星《AV帝王》桌下挑逗男同學　大露腋毛裸身激戰山田孝之！！

推薦閱讀

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

男女間真有純友誼？4星座男「不拒絕」就是有鬼！　唐綺陽：他們能有三妻四妾

唐綺陽12星座「走入異國戀」主因　4星座最難搞：陷入就為對方走天涯！

唐綺陽12星座「走入異國戀」主因　4星座最難搞：陷入就為對方走天涯！

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

依依宣布砸20萬隆乳！　老公阻止無效…怒回「那我要把ＯＯ弄大」

這是國中生！混血嫩模超齡顏值正翻　「稀有精靈綠眼+9頭身」爆紅…日媒讚：奇蹟的13歲

這是國中生！混血嫩模超齡顏值正翻　「稀有精靈綠眼+9頭身」爆紅…日媒讚：奇蹟的13歲

49歲工藤靜香辣穿比基尼！極細帶緊綁　「0贅肉小腹+堅挺翹臀」打趴嫩妹

49歲工藤靜香辣穿比基尼！極細帶緊綁　「0贅肉小腹+堅挺翹臀」打趴嫩妹

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

宋仲基離婚後「貼臉妹子」親密照曝光！　「女方胸部黏緊緊」神隱1月變這樣

Grace爆原諒阿翔「唯一條件」曝光！淚吞怨氣　恨透謝忻詛咒：乾脆人間蒸發

100kg厚片女PO超音波照報喜！　「還以為太胖不好懷孕」淚崩…羞曝房事：很奇妙

男山友失蹤！女大生救到人笑喊「不該說的話」　碰一聲倒地亡…老鳥心涼：出事了

4月前才認愛瑤瑤…韓男友認「變心」！　暱稱跟著變了…她吐心聲：講話不誠懇

CNBLUE李宗泫爆當兵把妹！　「肚子肉肉ㄎㄎ」性騷私訊曝光

謝忻真的怒了！遭昔日密友譙「髒東西」　反擊：妳也沒多純淨

五月天跨年演唱會地點曝光！　傳桃園連唱14場「準備搶票」

單親辣媽省錢「口罩DIY紙胸罩」！　兩片根本包不住…邪惡視角胸型全看光

資深女星中風夫過世：隔天弟弟也走了！　她找上地下錢莊...改賣蔥油餅維生

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鄧惠文, 于美人, 什麼道理, 小三

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 台劇開了新局！《與惡》超狂入圍14項大贏家…瞿友寧揭秘OO時代
  2. 《Let it Go》黛咪洛瓦托疑再槓上泰勒絲　嗆聲：因為某些「原因」不爽去VMA
  3. 已婚男「誘騙女人當小三」黃金公式！　曖昧獻殷勤…寂寞討拍：老婆不懂我
  4. 只有1%機率！老婆懷上雙胞胎　崔敏煥含淚走出病房緊抱她
  5. 專訪／劉奕兒跨年出門「爸要求12點回家」　遲到3小時下場超可憐
  6. 賈靜雯爭金鐘視后！　泛淚曝心聲「我會好好記住這一天」
  7. 驚！女團才爆露點危機　黃明志又洩心聲「Sorry盡力了」...恐解散
  8. 命理師：《聲林》一定會得獎！　分析金鐘54綜藝節目勝率
  9. 潤娥避難飆演技！《極限逃生》喊話台粉　網讚：手心狂冒汗
  10. 陳珮騏省錢「火鍋只吃料喝湯」暴肥！　皮膚失去彈性…就醫才知：腎差點壞掉

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366