金鐘54／ETtoday《聲林之王》入圍！　蕭敬騰、林宥嘉首主持就對戰吳宗憲

記者田暐瑋／綜合報導

第54屆金鐘獎入圍名單公布，ETtoday《聲林之王》的蕭敬騰、林宥嘉、Lulu入圍本屆金鐘「綜藝節目主持人獎」，和吳宗憲、曾國城、黃子佼、浩子等人角逐獎座。

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▲《聲林之王2》。（圖／ETtoday）



ETtoday《聲林之王》入圍第54屆金鐘獎，主持人林宥嘉、蕭敬騰、Lulu入圍「綜藝節目主持人獎」，林宥嘉和蕭敬騰首次聯袂主持，就成功問鼎金鐘，將和吳宗憲、陳漢典《綜藝大熱門》及浩子、亂彈阿翔《台灣金頌》及曾國城《一袋女王》及黃子佼、卜學亮的《超級同學會》一起競爭獎座。

《聲林之王》第一季的感動想必讓大家意猶未盡，《聲林之王2》馬上強勢再臨，集結世界各地的跨海選手襲捲聲林，除了有來自韓國的魯芝善、香港的楊碧琪、北美的徐利廷，曾在時下最夯百老匯音樂劇「獅子王」飾演娜娜的張芮僑，來自馬來西亞的李艾薇，與來自馬來西亞曾錄製過《中國新聲代》第五季的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，以及來自加勒比海錄過《歌神請上車》第三季的韋喆，各方來自海外的「猛獸們」來勢洶洶。

▲林宥嘉、蕭敬騰、Lulu。（圖／記者林敬旻攝）



《聲林之王2》2019年8月23日起，每周五晚間9點於ETtoday新聞雲網站、Facebook、YouTube、App全平台播出(每週五23:00、週六12:00、22:00重播)，每周六晚間8點中天綜合台播出，每周日晚間8點台視播出；每周五晚間9點於大陸愛奇藝播出，『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，每周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』將於每周五晚間9點於StarHub Go 播岀；『美洲』美西時間周日下午5點東森美洲新聞台播岀。