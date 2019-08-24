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《爸爸3》軒軒當哥哥了！　弟弟「跟媽媽姓」滿100天模樣首曝光

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星冉瑩穎曾是央視主持人，跟拳擊冠軍鄒市明婚後，育有2個兒子，2月宣布懷上第三胎後，就一直待在家專心養胎，先前7月再度露面，被發現腹部已經變平，疑似已經悄悄產下三寶，直到22日她才曬出三寶的正面照，證實已經升格當三個小孩的媽。

▲鄒明軒、鄒市明。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲鄒明軒現在已經是兩個弟弟的哥哥了。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

據悉，第三個寶寶是個男娃，先前鄒市明在受訪時透露，第三個兒子將跟媽媽姓「冉」，全名是「冉明羲」，他也透露老婆在生第三胎前非常危險，而且最後寶寶還早產了，看到老婆這麼辛苦，他也心疼不已，不過最後所幸母子平安。

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▲鄒明軒、鄒市明。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲鄒明軒、鄒市明。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲冉瑩穎三寶模樣曝光。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

在小兒子滿百日這天，冉瑩穎在微博寫下第三次當媽媽的心情：「即使我已經有了兩次做媽媽的經驗， 也顯得手足無措；擔憂著、希冀著、期盼著， 我們就這樣有了血脈的相連。」雖然對小兒子有著許多寄望，但冉瑩穎也表示其實最希望的是兒子可以做自己，成為自己想成為的人，「沒有人能定義你是什麼樣的你！對媽媽來說，只願你是天上的一顆星，永遠閃閃發亮； 也願你是地上的一棵樹，越長越高。」

▲鄒明軒、鄒市明。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲鄒明軒、鄒市明。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

▲鄒明軒與兩個弟弟的合照。（圖／翻攝自微博／冉瑩穎）

時隔2天，冉瑩穎再度曬出多張三兄弟的合照，畫面中只見做為大哥的軒軒（鄒明軒）一首摟住二弟鄒明皓的肩，一手抱著最小的弟弟，眼裡滿是笑意，3人同框的畫面非常有愛。不少網友看了以後，也紛紛送上祝福，「時間過得真快，軒軒都當大哥哥了，印象中他還是那個跟在姐姐後面的小捲毛」、「三兄弟啊，以後又多了一個小小男子漢保護媽媽了」。

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