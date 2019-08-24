【蜘蛛人退出MCU】索尼爆願意「讓出25%票房」　迪士尼1個原因拒絕

記者洪文／綜合報導

索尼影業自從證實《蜘蛛人》（Spider-Man）下一部電影將不再由凱文費吉（Kevin Feige）製作，許多網友發起#BoycottSony抵制。一開始爆出原因是索尼影業不願意接受迪士尼提出50、50票房分潤，現在傳出索尼影業其實是願意讓出票房25％，不過還是遭到迪士尼共同主席艾倫伯格曼（Alan Bergman）拒絕。

▲《蜘蛛人：離家日》成為索尼影業影史票房冠軍。（圖／索尼影業提供）



請繼續往下閱讀...

根據權威媒體《綜藝報》（Variety）報導，索尼影業一直希望繼續保留凱文費吉擔任《蜘蛛人》下一部電影的製作人，不過今年剛收回福斯旗下所有漫威角色的迪士尼對於合作已經不太感興趣，在索尼影業拒絕增加票房分潤之後，開始不再與對方談判。

最早傳出迪士尼要求50、50分潤遭拒，不過內部人士指出索尼影業CEO湯姆羅斯曼（Tom Rothman）一度願意放棄《蜘蛛人》25％票房分潤，歡迎迪士尼一起融資、分享票房。然而凱文費吉對於漫威電影的成功、獲利至關重要，導致迪士尼寧可放棄談判，因為希望凱文費吉全神貫注在收回來的福斯資產。

▲「蜘蛛人」湯姆霍蘭德未來可能無法演出漫威電影宇宙的作品。（圖／翻攝自網路）



內部人士透露，迪士尼共同主席艾倫伯格曼在《X戰警：黑鳳凰》票房失敗之後，更讓他堅定要讓凱文費吉留下來專心工作的決定。據傳，索尼影業可能是故意釋放「談判破局」的消息、發出聲明，用「公開分手」的策略，逼迪士尼作出讓步，重回談判桌。

另一方面，《猛毒》、《蜘蛛人：新宇宙》都是索尼影業獨立製作，前者在全球票房大賣，後者在奧斯卡獲得最佳動畫片，讓索尼影業有信心接下來自己經營《蜘蛛人》系列電影。知情人士透露，索尼影業已經計畫「蜘蛛人宇宙」，也一直希望「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、「猛毒」湯姆哈迪合體。