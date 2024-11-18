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韓瑜「媽媽重男輕女」母女撕破臉　柯叔元護花陪伴…她忍不住哭了

記者黃庠棻／台北報導

溫馨家庭職人劇《阿榮與阿玉》第十集播出後引發熱烈口碑反響。劇情中，春米（王淑娟飾） 因無法接受海亮 （張睿家飾） 的經營方式，氣得茶飯不思，血糖過低差點昏倒。阿玉 （韓瑜飾） 好心前來調解，卻未料到春米誤解她想插手餐廳事務，兩人因此爆發激烈爭執。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》王淑娟與韓瑜爆發口角。（圖／華視、東森超視提供）

阿榮 （柯叔元飾） 見阿玉為難也是心疼不已，決定陪她到港邊散心。阿玉在散步中回想起多年的委屈，從小到大，春米對她重男輕女、處處不公，心中的酸楚終於化作無聲的淚水滑落。看著平日堅強的阿玉展現如此脆弱的一面，阿榮默默守護在她身邊，心中滿是疼惜。

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阿玉與母親春米的激烈對峙愈演愈烈，母女間的心結也逐漸加深，情感張力十足，讓觀眾印象深刻。談到與家人相處的智慧，林玟誼表示「不管怎樣都一定要說清楚，才能避免心結。」她坦言自己是有話直說的個性，即使當下無法解開矛盾，也會在冷靜後主動溝通，避免問題持續累積。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》張睿家。（圖／華視、東森超視提供）

張睿家則認為「有時候真的需要長輩幫忙打圓場，才能避免事情越演越烈。」他分享童年與弟弟因小事爭執，從理性溝通到幾乎失控，幸虧父親居中協調，才化解緊張氣氛。黃新皓則提到「我會選擇自己解決，讓父母安心。」他表示自己與家人關係融洽，但因長期在外求學，習慣報喜不報憂，不願讓父母擔心，黃新皓也強調，與家人相處最重要的是坦承相待，並讓家人了解一切行動背後的愛。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到網友熱議。（圖／華視、東森超視提供）

海亮性格強勢，總希望他人配合自己的想法，這樣的特質在《阿榮與阿玉》中引發熱烈討論，也讓演員們分享了現實生活中如何與「海亮」這樣的人相處。張睿家表示「遇到這樣的人，我會選擇溝通並適時妥協。」他認為，理想和抱負固然重要，但現實往往殘酷，適當的妥協能讓事情順利進行，待時機成熟時再融入自己的想法，堅持下去才能更接近成功。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到網友熱議。（圖／華視、東森超視提供）

柏妍樺坦言「其實我能理解海亮的想法。」她深有感觸地說，雖然理想不能當飯吃，但卻是精神的支柱，支撐著她面對現實壓力，勇敢地向前邁進。林玟誼則強調「理解和尊重彼此的界線很重要。」她自認配合度很高，對許多事情不太有意見，但底線不可觸碰。如果對方一再越線，就不適合繼續交往下去。三位演員從不同視角探討如何在理想與現實中找到平衡，展現出多樣的相處智慧，讓觀眾從中深思與啟發。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到網友熱議。（圖／華視、東森超視提供）

11月19日即將播出的《阿榮與阿玉》第十二集，瞬美謊稱戀愛，為隱藏Nana身份不擇手段，海亮緊追不放，真相漸漸浮出水面！另一方面，阿玉細心安排春米健康檢查，母女間的互動逐漸拉近距離，春米甚至為阿玉出頭，展現暖心的一面，兩人的母女關係是否會破冰？Nana身世的秘密究竟還能不能繼續隱藏？《阿榮與阿玉》每週一至週五晚間八點華視主頻、東森超視33頻道播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD Hami Video、愛奇藝國際版、Netflix、三立電視等播出平台。

▲《阿榮與阿玉》。（圖／華視、東森超視提供）

▲《阿榮與阿玉》播出後受到網友熱議。（圖／華視、東森超視提供）

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