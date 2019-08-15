歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

記者田暐瑋／綜合報導

香港示威持續升溫，不少大陸藝人表態轉發「護旗手」文章，對於近日香港警察、民眾紛爭，利晴天、賴冠霖、VAVA等人都發聲「我支持香港警察」，台灣出身的歐陽娜娜14日也在微博轉發力挺港警的標語照片，引起不小議論。

歐陽娜娜14日在微博發文，用hashtag寫道：「#香港是中國香港」，並轉發大陸人民日報發的紅色宣傳標語力挺香港員警，引來大陸網友熱烈迴響「嗚嗚嗚我愛妹妹」、「香港是中國的，中國一點都不能少」、「喜歡娜比是有原因的」、「總是不會對nabi失望」。

▲歐陽娜娜（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）



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事實上，許多香港大陸藝人已經接連發聲，在大陸官方媒體《人民日報》、《央視新聞》陸續在微博發文後，其中一位特別引人注意，是曾參加選秀節目《青春有你》的選手丁飛俊。丁飛俊是土生土長香港人，之後在大陸發展，在目前敏感的時刻，他率先在凌晨時於個人Instagram上傳了支持港警的灰白底色的標語，另外寫下：「何時起連支持警察都是錯了，香港生病了嗎？真的為家人擔心。」

▲歐陽娜娜挺港警。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）



另外前Wanna One成員賴冠霖也在稍早前發文帶話題「#我也支持香港警察」，微博迅速湧入大批粉絲留言支持，而饒舌歌手VAVA在Instagram發文挺港警後槓上網友，有粉絲表示：「對不起，以前真的很喜歡，現在要取關了。」她回覆：「滾吧，拜拜。」另一名網友留言：「愛國就別翻牆用IG。」她則稱：「我所有社交都發了，我謝謝你。」

▲大陸網友反應。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）