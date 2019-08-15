ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

記者田暐瑋／綜合報導

香港示威持續升溫，不少大陸藝人表態轉發「護旗手」文章，對於近日香港警察、民眾紛爭，利晴天、賴冠霖、VAVA等人都發聲「我支持香港警察」，台灣出身的歐陽娜娜14日也在微博轉發力挺港警的標語照片，引起不小議論。

歐陽娜娜14日在微博發文，用hashtag寫道：「#香港是中國香港」，並轉發大陸人民日報發的紅色宣傳標語力挺香港員警，引來大陸網友熱烈迴響「嗚嗚嗚我愛妹妹」、「香港是中國的，中國一點都不能少」、「喜歡娜比是有原因的」、「總是不會對nabi失望」。

▲▼歐陽娜娜「眉上短瀏海」新髮型曝光！（圖／（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang））

▲歐陽娜娜（圖／翻攝自Instagram／nanaouyang）

請繼續往下閱讀...

事實上，許多香港大陸藝人已經接連發聲，在大陸官方媒體《人民日報》、《央視新聞》陸續在微博發文後，其中一位特別引人注意，是曾參加選秀節目《青春有你》的選手丁飛俊。丁飛俊是土生土長香港人，之後在大陸發展，在目前敏感的時刻，他率先在凌晨時於個人Instagram上傳了支持港警的灰白底色的標語，另外寫下：「何時起連支持警察都是錯了，香港生病了嗎？真的為家人擔心。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲歐陽娜娜挺港警。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

另外前Wanna One成員賴冠霖也在稍早前發文帶話題「#我也支持香港警察」，微博迅速湧入大批粉絲留言支持，而饒舌歌手VAVA在Instagram發文挺港警後槓上網友，有粉絲表示：「對不起，以前真的很喜歡，現在要取關了。」她回覆：「滾吧，拜拜。」另一名網友留言：「愛國就別翻牆用IG。」她則稱：「我所有社交都發了，我謝謝你。」

▲歐陽娜娜。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

▲大陸網友反應。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

大眼妹被逼激戰鬼父！　驚曝「她是親生兒子」又愛上姑丈當小三…爸崩潰狂吐

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

鬼月拜完普渡家破人亡！　他曝「拜這零食」會被纏上：買的是傻子

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

小煜夜戰白肌長髮妹「回家過夜」！　撞臉舊愛張景嵐…半年秒交新歡

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

連千毅飆罵吳宗憲《大熱門》！　揭「被羞辱內幕」怒砲：阿斯巴辣嘛

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

三餐吃生菜沙拉減肥！　性感女模「爆腸卡死30天」…醫揭後遺症：千萬別試

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

女星殺17歲愛女再上吊亡！　留遺書：我不能沒女兒…老公目睹2屍體崩潰痛哭

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

摔斷假鼻「軟骨衝破肉爆出」！　金老佛爺忍痛拒拿出…崩潰：我不敢面對

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

逛西門町衣服被扯掉！　潔哥「小草莓走光」全身只剩內衣褲…路人下秒動作暖哭

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

吃米其林「掉出腥味衛生紙」！上面沾神秘液體　女星離開被叫住：丟臉爆

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女生床上激戰「被折成大法師」男生只關心：爽嗎？　雞排妹實戰大崩潰

10萬元坐頭等艙最後一排「配餐沒了」　空服送香檳陪罪…羅霈穎怒：我像酒家女嗎！　

迪士尼女星宣布拍A片！「真槍實彈性愛」：讓你們不舒服很抱歉

「護旗手」張藝興、賴冠霖、王嘉爾遭罵翻　韓網：對你們失望

丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」

「伊梓帆」梓梓家中下廚穿這樣！　「黑bra側挖4洞」網一看暴動：鼻血噴了

郭雪芙「滾床劉以豪」3年男友慘戴綠帽…PTT罵翻！　《朋友》導演「戳破盲點」網閉嘴了

歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望

楊丞琳PO長腿美照…秒被抓包「P到牆歪掉」！　超耿直回答笑翻粉絲

愷樂泳池邊「拍了這張比基尼照」！　男網友直盯最下角：鼻血噴了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

歐陽娜娜, 香港反送中, 反送中, 香港, 香港警察

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 閃車自撞⋯小黃司機「賓士我賠不起」　乘客鍾欣怡哭了
  2. CPR安妮原型是15歲少女屍！　溺死卻「面帶微笑」…恐怖傳說藏139年
  3. 小優認「臉上這2個地方」動過！　痛到崩潰直接當場噴淚踢醫生
  4. 楊千霈PO娃寶萌照！一對比…竟撞臉「大咖演員」　網笑：脫下假髮
  5. 陳謙文床戲前問「我狀態好嗎」　楊小黎羞當鑑賞師：很可以！
  6. IU《德魯納》衣服全是高級名牌！這件要價13萬⋯連包包都貴
  7. 戀愛不只偶運會！韓偶像跑這行程「親自要電話互追小號」　經紀人都不知情
  8. 歐陽娜娜發聲「支持香港警察」！　轉發表態…陸網嗨爆：總是不對你失望
  9. 丫頭IG報喜：正在懷孕！　倒數15天揭真相…閨蜜女星狂喜「有了～」
  10. 「火箭少女」真實身高體重流出！　網看數據驚「變矮又變胖」除了她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366