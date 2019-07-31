林志玲做「試管嬰兒秘密文件」曝光！　44歲拚受精卵著床：一次就要40萬

▲雖然否認孕事，不過林志玲許願一男一女的「龍鳳胎」，口風之中洩露了自己正在進行人工生殖的療程；她2014年也被爆早已把卵凍起來放。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

今年六月，林志玲無預警宣布閃嫁日本資深男團「放浪兄弟」的成員 Akira後，終於擺脫「黃金剩女」封號；只是外界催婚多年成功，不意外地接力催生，已經接連開始利用她的各種近照，細細檢視她的腰圍，覺得志玲姐姐渾身充滿孕味。

本刊除了進一步掌握消息，也直擊種種證據畫面，顯見林志玲確實正在嘗試進行「三代試管」努力拚生。如果一切順利的話，一直放話想有「龍鳳胎」卻已年紀不小的她，將可在人工努力之下，明年如願升格當媽。

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▲7月24日11：54，林志玲的司機把她載到醫美診所樓下停車場後，開始幫忙跑腿，先去了一趟台大醫院。（圖／鏡週刊提供）

7月24日上午11點左右，本刊直擊一輛屬於林志玲的座車滑進台北市仁愛路的一間地下停車場。過沒多久，車上僅剩司機又開出來，將近中午12點，車子停在台大兒童醫院的側門暫停。

▲林志玲司機去台大見了婦產部護理師。（圖／鏡週刊提供）



過沒幾分鐘後，一位穿著白袍的女子出來碰頭，司機也下車與她交談。只見司機手上拿著一疊資料給白袍女子過目，然後聊著聊著，兩人就又道別。之後司機先去新北市三重面交豎琴完後，又去了林志玲最愛的「金峰魯肉飯」外帶餐點，時間來到了下午的將近一點，司機又將座車開回地下停車場。

▲12：52，林志玲的司機除了到醫院，還去面交小型豎琴，再買了滷肉飯，又去接主子。（圖／鏡週刊提供）



根據本刊進一步調查，林志玲司機所見的白袍女子，是台大醫院婦產部護理師，她是台大人工生殖治療團隊的一員，擔任護理諮詢師角色。同時本刊掌握消息，加上照片上拍到的相關資料顯示，林志玲已於6月21日去做了人工生殖準備。

▲台大的人工生殖團隊頗有口碑，不少網友也曾公開分享自己一舉得龍鳳胎的喜悅。（翻攝自台大醫院生殖中心官網）

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