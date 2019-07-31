ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林志玲做「試管嬰兒秘密文件」曝光！　44歲拚受精卵著床：一次就要40萬

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲雖然否認孕事，不過林志玲許願一男一女的「龍鳳胎」，口風之中洩露了自己正在進行人工生殖的療程；她2014年也被爆早已把卵凍起來放。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

今年六月，林志玲無預警宣布閃嫁日本資深男團「放浪兄弟」的成員 Akira後，終於擺脫「黃金剩女」封號；只是外界催婚多年成功，不意外地接力催生，已經接連開始利用她的各種近照，細細檢視她的腰圍，覺得志玲姐姐渾身充滿孕味。

本刊除了進一步掌握消息，也直擊種種證據畫面，顯見林志玲確實正在嘗試進行「三代試管」努力拚生。如果一切順利的話，一直放話想有「龍鳳胎」卻已年紀不小的她，將可在人工努力之下，明年如願升格當媽。

請繼續往下閱讀...

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲7月24日11：54，林志玲的司機把她載到醫美診所樓下停車場後，開始幫忙跑腿，先去了一趟台大醫院。（圖／鏡週刊提供）

7月24日上午11點左右，本刊直擊一輛屬於林志玲的座車滑進台北市仁愛路的一間地下停車場。過沒多久，車上僅剩司機又開出來，將近中午12點，車子停在台大兒童醫院的側門暫停。

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲林志玲司機去台大見了婦產部護理師。（圖／鏡週刊提供）

過沒幾分鐘後，一位穿著白袍的女子出來碰頭，司機也下車與她交談。只見司機手上拿著一疊資料給白袍女子過目，然後聊著聊著，兩人就又道別。之後司機先去新北市三重面交豎琴完後，又去了林志玲最愛的「金峰魯肉飯」外帶餐點，時間來到了下午的將近一點，司機又將座車開回地下停車場。

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲12：52，林志玲的司機除了到醫院，還去面交小型豎琴，再買了滷肉飯，又去接主子。（圖／鏡週刊提供）

根據本刊進一步調查，林志玲司機所見的白袍女子，是台大醫院婦產部護理師，她是台大人工生殖治療團隊的一員，擔任護理諮詢師角色。同時本刊掌握消息，加上照片上拍到的相關資料顯示，林志玲已於6月21日去做了人工生殖準備。

▲林志玲試管嬰兒。（圖／鏡週刊提供）

▲台大的人工生殖團隊頗有口碑，不少網友也曾公開分享自己一舉得龍鳳胎的喜悅。（翻攝自台大醫院生殖中心官網）

【更多鏡週刊相關報導】

【志玲拚好孕1】做試管嬰兒密件曝光！　林志玲拚明年當媽

【志玲拚好孕5】5年前傳凍卵9顆　林志玲恐成高危險產婦

【志玲拚好孕6】曾喪志不婚「哥哥小孩送我」　林志玲正能量許願生龍鳳胎

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

推薦閱讀

吳佩慈5年生4胎！　備孕期「狂做這件事」2個月就懷孕中獎

吳佩慈5年生4胎！　備孕期「狂做這件事」2個月就懷孕中獎

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

台中麥當勞女神消失3年變更正！　連懷2胎「長輩暴風升級」0崩壞

王瞳爆當小三…馬俊麟妻認「離家出去住」！　小孩也帶走：分開冷靜一下

王瞳爆當小三…馬俊麟妻認「離家出去住」！　小孩也帶走：分開冷靜一下

江宏傑出賣福原愛真實身材！　「生完3個月變這樣」…她臭臉怒瞪

江宏傑出賣福原愛真實身材！　「生完3個月變這樣」…她臭臉怒瞪

蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追

蕭敬騰「3女神級粉絲」正面曝光！　顏值爆表+美腿蛇腰…網羨慕：可惡想追

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

吃屎哥被打出內傷！　PK館長3天後「真的見血」…急就醫：真的很痛

3年男友睡5女變別人老公！　她看IG驚見「抱兒全家福」…心碎求死：昨天還說愛我

3年男友睡5女變別人老公！　她看IG驚見「抱兒全家福」…心碎求死：昨天還說愛我

任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白

任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白

白嫩I球女星沒了濾鏡！　現身秒變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…癡情男粉崩潰

白嫩I球女星沒了濾鏡！　現身秒變70歲阿婆「肚掛鬆垮肥肉」…癡情男粉崩潰

白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

白臀妹喝醉「渾圓上空貼落地窗」！　對面大樓全看光…超辣畫面網瘋傳

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

前SM娛樂練習生回國後長這樣！17歲清純消失狂露北半球

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

余文樂認了彭于晏是「妻」！　抱兒甜靠男神曬「新1家3口」…王棠云說話了

館長中計了！他揭「吃屎哥」72秒被踹趴陰謀　根本最終大贏家

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 母過世後9天⋯半夜3點拍10人合照「她左腳消失」　專家：祂在暗示
  2. 唐禹哲爆秘戀《料理高校生》混血嫩妹！小13歲愛火從北京燒回台北
  3. 林志玲做「試管嬰兒秘密文件」曝光！　44歲拚受精卵著床：一次就要40萬
  4. 周興哲大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象
  5. 蔡桃貴幫好萊塢電影配音！「2個字台詞」蔡阿嘎、二伯連哄帶騙　他萌回：ㄅㄅㄅㄅㄅ
  6. 《大學生》金妮被電鈴吵醒暴走！「管理員要弄我」衝下樓：我要教育你
  7. 最性感肉博戰！　超模姊妹花辣穿「極細帶比基尼」摔角…渾圓雙球全看光
  8. 李易青澀照曝光　「大眼V臉+秀氣長髮」撞臉《大時代》男星
  9. 卡蜜拉「超強放電機」認證！　合作男歌手馬克朗森拍MV一見鍾情
  10. Angelababy「及耳短髮+狗啃瀏海」新造型曝光！網崩潰：好難看

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366