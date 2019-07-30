《天氣之子》11天票房破40億！狂粉52刷秀票根：導演看到了嗎

記者吳孟庭／綜合報導

日本動畫導演新海誠最新作品《天氣之子》上映11天，在日本累積觀影人次已突破300萬，票房破40億日幣（約台幣1.2億），有超狂粉絲秀出票根，11天竟狂刷了52次！更引爆網友朝聖真實景點，掀「聖地巡禮」熱潮，為此新海誠也與眾配音演員群換上浴衣答謝粉絲。

▲《天氣之子》11天票房破40億！狂粉52刷秀票根。（圖／翻攝自推特）

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由《你的名字》日本動畫導演新海誠製作之最新作品《天氣之子》，結合愛情、奇幻與科幻等元素，7月19號在日本上映後佳評如潮，即使上周末遭逢颱風，也不影響票房，11天共累計300萬觀影人次，票房破40億日幣，已超越前作《你的名字》同期票房數字。

有網友就秀出52次的電影票根，還問「導演看到了嗎？」，日網友評論，「《天氣之子》是部不能只看一次的電影，刷越多次，越能注意更多細節的安排而變得更好看！」

▲新海誠與眾演員換浴衣進行舞台問候。（圖／車庫娛樂提供）

為了答謝影迷，新海誠昨（29）日也和森七菜、醍醐虎汰朗、小栗旬和本田翼換上浴衣，前往戲院進行舞台問候。發現現場有10刷以上的觀眾，新海誠露出驚訝神情表示：「由衷地對來場的各位表達謝意，在《天氣之子》上映11天後，確實地感受到觀眾支持《天氣之子》的熱情！」

▲《天氣之子》9月12日即將在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

這次《天氣之子》也不意外再度掀起「聖地巡禮」熱潮，片中多個場景包括田端站南口、代代木會館、六本木之丘森大廈頂樓、位於高円寺（高圓寺）站的氣象神社以及新宿歌舞伎町周邊，甚至連片中出現的麥當勞都成為粉絲瘋狂拍照打卡的據點。其中位於代代木站的代代木會館預計將於8月1日起進行拆除，令粉絲們直呼太可惜，若想前往朝聖該景點的粉絲得趕緊把握這幾天的時間。

《天氣之子》描述離家出走的少年帆高與擁有操控天氣能力的少女陽菜，在雨下不停的東京相遇，並藉著一個淒美的愛情故事，揭露一個只有兩人知道，關於這個世界的祕密。《天氣之子》將於9月12日全台上映。