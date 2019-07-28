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羅志祥出走潮牌：打擊很大　砸500萬再戰東區出走潮！

記者關韶文／台北報導

天王羅志祥潮牌「GNF」全球首間實體店開幕，28日下午盛大為新店剪綵，雖然看起來老神在在，但羅志祥坦言，其實為開幕已經失眠了三天，「我就想看有多少人排隊，叫工作人員假扮奧客，甚至對店員刁難，練習親自在一旁解決。」

羅志祥離開前一間潮牌合作，當時鬧得沸沸揚揚，現在決定成立自己的服飾品牌，他坦言自己受到很大打擊，「我第一波是德國開始，登上時裝周，8月要去原宿開快閃店，我要學會當一個好的老闆，跟員工互動，還有要了解帳。而且公司會計臉已經凹了，工作量很大！」

▲▼羅志祥。（圖／記者關韶文攝）

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▲羅志祥潮牌店開幕。（圖／記者關韶文攝）

潮牌取名為「Got No Fears無所畏懼」，被問到取名靈感，羅志祥則說，「當時有部戲要找我演，一開始以為要演孫悟空，結果飾演要剃頭的唐僧，但是頭髮對我來說很重要，所以我糾結許久，後來公司對我說『Got No Fears無所畏懼』，不管怎麼樣都不能被打敗。」

被問到是否可以接受粉絲應徵店員，羅志祥笑說，「當然沒問題！」地點選在東區216巷，羅志祥挑戰「東區出走潮」，他則完全不擔心，「其實點在哪裡不是問題，現在就覺得越冷清房租越便宜，而且房東也很阿莎力，一簽就是好幾年。」粗估至少投資500萬。

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