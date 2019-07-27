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劉昊然、宋祖兒大婚金縷衣美cry！新郎當晚給休書告白一秒轉虐

記者林奕如／台北報導

劉昊然、宋祖兒主演的《九州縹緲錄》正在WeTV熱播中。最新劇情進展劉昊然（飾演阿蘇勒）為了救好友姬野（陳若軒 飾）和羽然（宋祖兒 飾）假成親，阿蘇勒喜歡羽然，但知道羽然喜歡自己好友，大婚當日主動給休書並且告白：「羽然我喜歡你，你不用感到為難，我就到喜歡為止了。」

▲劉昊然、宋祖兒《九州縹緲錄》大婚 。（圖／九州縹緲錄微博）

▲劉昊然、宋祖兒《九州縹緲錄》大婚。（圖／九州縹緲錄微博）

大婚戲份上，宋祖兒身穿精緻的金縷婚衣，讓網友猛誇：「這位新娘子太美了。」劉昊然從看到宋祖兒的欣喜，到明白她並未自願而嫁的失落，心情轉折也讓粉絲心疼。該劇口碑爆棚，五大看點要讓大家追劇了。

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▲劉昊然、宋祖兒主演的古裝奇幻劇WeTV《九州縹緲錄》開播。（圖／WeTV提供）

▲劉昊然演技獲得肯定 。（圖／WeTV提供）

1、選角成功

劉昊然飾演男主角呂歸塵，他近幾年的作品如《唐人街探案》、《瑯琊榜之風起長林》等口碑不俗，深獲觀眾肯定，他同時也是流量與演技兼具觀眾肯定的新一代鮮肉演員之一。該劇他演出作為12歲就被送去當人質的世子，在成長道路上從迷茫到堅定，網友認為，他與角色年紀相符且身上自帶熱血氣息，誇他詮釋出色。

▲劉昊然、宋祖兒主演的古裝奇幻劇WeTV《九州縹緲錄》開播。（圖／WeTV提供）

▲「殤陽關大戰」場面浩大。（圖／WeTV提供）

2、劇情緊湊集集高潮

故事整體相當的連貫，前面幾集劇情就交代了相當多人物的故事背景，進而推動劇情的發展，同時重要的「殤陽關大戰」更是牽連著觀眾情緒。劇情節奏緊湊，讓人每集緊盯直播。

3、戰爭場景宏觀，打戲精彩

該劇是一部古裝奇幻大劇，整體場景看出劇組製作用心，集結暴力與血腥與震撼場面，是陸劇相當罕見的，一幕將士們戰死後，被綑綁在木頭上的畫面，讓人看得心驚。

▲劉昊然、宋祖兒《九州縹緲錄》大婚 。（圖／九州縹緲錄微博）

▲劉昊然在大婚當晚就給休書並且告白。（圖／九州縹緲錄微博）

4、劉昊然宋祖兒感情線

劉昊然劇中個性多愁善感，但為了保護所愛的人奮不顧身，劇中，宋祖兒因身份曝光，引發各路追殺而身中劇毒，讓劉昊然大受刺激，奮勇殺敵：「我的女人誰敢動！」也因此，劉昊然最終從柔弱的世子成為了堅強的領袖。

▲劉昊然、宋祖兒《九州縹緲錄》大婚 。（圖／九州縹緲錄微博）

▲劉昊然、宋祖兒、陳若軒發展三角戀 。（圖／九州縹緲錄微博）

5、配角群豪華陣容

劉昊然、宋祖兒、陳若軒領銜主演外，還有張家澤、李光節、江疏影、王鷗、張志堅、張豐毅、張智堯等實力派演員演出。其中江疏影近期主演的《全職高手》也正在熱播中，她飾演網吧的老闆娘，搭擋電競大神楊洋。

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劉昊然, 宋祖兒, 九州縹緲錄, 陳若軒, 九州, 縹緲錄

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