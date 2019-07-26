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王瞳捲和馬俊麟不倫戀！　爆「想請假出國躲風波」被打槍

記者許皓婷／綜合報導

藝人王瞳在《大時代》劇中和馬俊麟組成一對，被爆出兩人假戲真做，陷入不倫戀的負面聲浪之中，她交往8年的男友艾成更對外默認已經分手，感情狀況撲朔迷離，她近期更傳出想請假出國躲避風波。

▲王瞳爆想請假出國躲風波。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳爆和馬俊麟假戲真做。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

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王瞳近期經歷一連串感情風波，據《自由時報》報導，她已經口頭向公司告假，希望能出國散心遠離這些是非，但她在《大時代》的戲分相當吃重，目前已被公司勸退，要她先以工作為主。

而王瞳被爆介入馬俊麟家庭後，和她交往8年之久的艾成也在24日透露分手訊息，她也在風波之後，25日首次親自發聲，並表示自己有太多想說的話但不知道該怎麼樣化成文字，對這一切她只濃縮成：「謝謝和對不起。」

▲▼ 王瞳艾成分手 。（圖／翻攝自IG／hitomiwu）

▲王瞳和艾成疑似8年情斷。（圖／翻攝自Facebook／王瞳）

王瞳更表示：「人與人之間，真的有很多的功課，因為我們永遠無法完全理解對方，但也許多一分同理心⋯⋯學習快快地聽，慢慢地說、慢慢地動怒⋯也許可以找到更好的方式？！我不知道⋯」可能回想起過去的紛紛擾擾，她聽起來有那麼一絲的無力和無奈，身陷負面新聞又被曝分手，她只知道：「我們真的很軟弱。」

王瞳總是給人活潑開朗形象，但其實她也只是心思細膩的小女人，「淚水因著陽光折射而閃耀著⋯對不起被風波波及到的人⋯我的確有許多可以修正改進的地方，我也會藉此將其化為動力在事業上衝刺，也希望大家可以高抬貴手與貴，給予當事者一些空間跟餘地。」

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