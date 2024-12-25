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NewJeans宣布解約後「首登韓國舞台」！　團名使用期限倒數

記者劉宛欣／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans自與ADOR爆發合約問題後，公司曾溫情喊話請她們回頭，但她們捍衛權利到底，雙方矛盾未見緩和跡象，她們先前開直播就曾說過解約以後可能難以NewJeans名義繼續活動，但仍會將既定的行程跑完，25日《SBS歌謠大戰》登場，5名成員便登台演唱了〈Ditto〉、〈Cookie〉、〈Hype Boy〉，且是以團體名義現身。

▲NewJeans登上歌謠大戰。（圖／翻攝自SBS）

▲NewJeans登上歌謠大戰。（圖／翻攝自SBS）

此次歌謠大戰舞台，是NewJeans自11月28日召開緊急記者會，宣布要求解除專屬合約後，首次登上南韓國內舞台，備受矚目。在當時的記者會中，NewJeans曾表示會按計劃完成既定的行程。隨後，成員們在繼續參與既有活動的同時，逐漸以個人名義展開獨立活動。然而，在這次《SBS歌謠大戰》中，由於是ADOR簽訂的活動，NewJeans的名稱依舊被字幕標註，主持人也在介紹舞台時直接提及NewJeans。

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▲NewJeans登上歌謠大戰。（圖／翻攝自SBS）

▲NewJeans與ADOR鬧掰後，首次在南韓舞台登場。（圖／翻攝自SBS）

NewJeans與ADOR正處於合約糾紛中，目前ADOR已向法院提起確認專屬合約有效的訴訟，而NewJeans則堅持維持解除合約的立場不變。此前，成員們於12月14日開設了名為「jeanzforfree」的新社群帳號，持續與粉絲互動。

此外，成員們也為《Vogue Korea》拍攝了畫報，不過照片中未使用「NewJeans」名稱，而是僅標註成員的名字，包括Minji、Hanni、Danielle、Haerin和Hyein。成員們還以個人身份出演了廣播節目《金賢廷的新聞秀》，節目中則未提及團名，明顯屬於未與ADOR協商，自行另外安排的行程。

除了25日的《SBS歌謠大戰》以外，NewJeans還繼續按計劃完成ADOR簽約的其他行程，包括將於27日舉行的AAA及31日的《MBC歌謠大祭典》。

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