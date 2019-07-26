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寬鬆孕味照瘋傳！林志玲爆懷孕後首PO文…預告「這件事」

記者許皓婷／綜合報導

林志玲6月宣布和日本天團「放浪兄弟」成員AKIRA結婚後，她的肚皮動靜也成為外界關注焦點。她20日現身桃園機場時，因一身寬鬆打扮，引發外界猜測是否懷孕，她一直沒回應傳聞，終於在25日PO文，並預告將於本週末現身。

▲林志玲。（圖／翻攝自Instagram／林志玲）

▲林志玲婚後肚皮動靜受矚目。（圖／翻攝自Instagram／林志玲）

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林志玲20日現身桃園機場，只見她戴著一頂棕色的大帽子，臉上還戴著黑色口罩，將自己整張臉遮得密不透風，看不到任何表情，身上則穿著黑色寬鬆T恤，下半身搭配米色長裙，整體以大地色系為主，不知道是否是衣服設計問題，她的渾身打扮散發出濃濃孕味。

▲▼林志玲。（圖／CFP）

▲▼林志玲。（圖／CFP）

▲林志玲20日現身機場穿著寬鬆。（圖／CFP）

林志玲爆出疑似懷孕的傳聞後，她本人一直未對外回應，25日才終於在Instagram上PO文，並預告自己將於27日出席彩妝品牌活動，更開心向粉絲喊話：「要來看看我嗎？」這也將是她婚後首度面對台媒，新婚生活以及肚皮動靜，肯定更加備受矚目。

▲林志玲。（圖／翻攝自Instagram／林志玲）

▲林志玲27日將出席活動。（圖／翻攝自Instagram／林志玲）

事實上，林志玲早在2014年就凍卵9顆，先前宣布結婚喜訊時，也曾在聲明中提及，「期待未來能夠擁有新的生命加入這個家庭。」過去神準預測林志玲結婚的詹惟中，先前也預言她在3年內有機會懷孕。

至於現階段的林志玲是否已經懷孕，哥哥林志鴻澄清妹妹和AKIRA並非奉子成婚，但也說：「結婚生子是人生必經階段。」語帶保留的態度似乎沒把話說死。

姐靠身上睡著阿金「不敢動」　度估仍保持姿勢網讚：超暖！

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林志玲, AKIRA, 放浪兄弟

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