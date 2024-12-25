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黃子韜放話「粉絲數破1500萬送10台車」　一夜狂漲500萬網留圖許願

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸男星黃子韜近年積極經營直播帶貨，他24日在直播中放話若是粉絲數量破1500萬，就要送出十台車，沒想到此話一出，粉絲數在一夕之間暴漲500萬，掀起網友熱烈討論。

外送用▲▼黃子韜放話「粉絲破1500萬送10台車」一夜狂漲500萬。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

▲黃子韜近來積極經營直播。（圖／翻攝自微博／ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS）

黃子韜在近30天內共進行了4場帶貨直播，銷售額驚人，達到了人民幣1000萬至2500萬元（約台幣4541萬元至1億1352萬元）之間，產品以美妝為主。愛情、事業兩得意的他，24日在直播中表示，只要粉絲數量達到1500萬，就會送出十台車作為粉絲福利，還特別提到只要是直播間能夠提供的車型和顏色，粉絲都可以任意選擇，但他也請粉絲們給他一些時間來準備這些獎品。

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▲▼黃子韜放話「粉絲破1500萬送10台車」一夜狂漲500萬。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜放話要送十台車。（圖／翻攝自微博）

消息公佈後，黃子韜的帳號粉絲數量迅速增長，僅在24日當天就超過了166萬，直播間的漲粉數也超過了16萬。到了25日，黃子韜的社群帳號粉絲數已經突破1700萬，網友都紛紛到他的社群留下車款截圖；而黃子韜則透露正在談，還需要等批准。

事實上，黃子韜先前也在直播中提過送車一事，他原先就計劃粉絲數到1500萬時要送十台車，但後來又覺得粉絲量會漲太快，改口先送一輛，每增加500萬人就多送一輛，5000萬人就送十輛。但他在24日又表示，因為看到很多人有需求，覺得自己不能太吝嗇，所以決定還是先幫大家爭取十輛。

▲▼黃子韜放話「粉絲破1500萬送10台車」一夜狂漲500萬。（圖／翻攝自微博）

▲黃子韜強調自己不會食言。（圖／翻攝自微博）

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