聖誕節來聽鬼故事吧！　限制級《英國靈異故事》木乃伊藏驚悚秘密

記者蕭采薇／綜合報導

聖誕節也有鬼故事？BBC懸疑驚悚限制級戲劇《英國靈異故事》，改編自英國中世紀「鬼故事大師」M.R.詹姆士（M.R. James.）同名作品，他起初只是將這些故事作為平安夜的娛樂活動，對朋友及學生朗讀，後來隨著它們被出版而獲得更廣泛的關注，如今更改編成影集，給大家一個聖誕驚魂夜。

《伯爵的秘密》

故事發生在1863年的瑞典，一個不常被英國人造訪的國度，但好奇的瓦克斯豪爾先生是例外。他在無意間翻閱到德拉嘉迪家族的檔案，瓦克斯豪爾對這個家族早已過世的創始人產生了濃厚的興趣，那位令人畏懼的馬格努斯伯爵以冷酷無情著稱，據說曾殘忍對待農奴，遲交租金者會被烙印，若住家建得太靠近其領地，甚至會被連人帶屋焚毀。儘管接待瓦克斯豪爾的主人一再警告，他卻愈來愈深入伯爵的黑暗世界，並逐漸發現這位令人懼怕的貴族可能在墓中也不得安寧...。

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《第249號拍賣品》

基特哈靈頓和弗雷迪福克斯主演，描述1884年牛津大學醫學學生兼運動員阿伯克隆比史密斯，被鄰居愛德華貝林厄姆叫至其房間。貝林厄姆是古埃及學的狂熱愛好者，因嚴重驚嚇而昏厥。史密斯用醫術將他救醒後，貝林厄姆的好友蒙克豪斯李解釋說，他迷戀一具從拍賣會購得的埃及木乃伊，並將其命名為「249號」。某天，史密斯目睹木乃伊從棺中消失又突然回歸，並推測貝林厄姆復活了木乃伊，操控其攻擊仇人。

《死刑犯馬丁》

由《超時空博士》的第十二任博士彼得卡帕爾蒂主演，講述1684年，約翰馬丁面臨死刑審判，被國王御用檢察官（彼得卡帕爾蒂 飾）控告謀殺，審判由惡名昭彰的「絞刑法官」喬治傑弗里斯法官主持。然而，馬丁被指控謀殺的對象——一名頭腦簡單、貧困的鄉村女孩安克拉克，在她死後竟有人目睹過她的身影！

《死亡之屋》

英國推理劇《新世紀福爾摩斯》編劇馬克加蒂斯（Mark Gatiss）編寫並執導，透過與一部長壽恐怖廣播劇同名的傳說「死亡之屋」重現「聖誕節鬼故事」。講述資深電台演員奧布里賈德是長壽恐怖電台節目《死亡之屋》的主持人。在節目錄製期間，他與年輕有為但缺乏恐怖故事經驗的製作人塔拉討論什麼造就了優秀的鬼故事，同時回憶起1976年炎夏的年輕時光。然而，他對當年一段婚外情的壓抑內疚逐漸浮現，並發現自己在錄音室裡並不孤單。

《不祥的版畫》

故事講述1922年，中年單身漢愛德華威廉姆斯在一所仿牛津學院的小型博物館擔任館長，起初對一位藝術品商寄來的一幅19世紀早期版畫興趣不大，這幅版畫描繪了一座古老的鄉村宅邸，標價高達兩個金幣，遠超出其平庸的水準。為了確認是否值此價格，他決定將其寄來鑑定。而他的高爾夫球友賓克斯注意到畫中草坪在月光下顯得格外生動，還提到畫邊緣出現了一個人影，並發現畫中描繪的房子曾發生過一位莊園主的嬰兒神秘失蹤的悲劇...

《禁忌的經書》

講述一名大學生威廉無意間被捲入一場有關遺囑和遺產的家族爭端，他被指派為一名來到大學圖書館尋找某本特定的書的讀者找書，在尋書過程中，他遇見一位身穿黑衣的牧師，似乎也對這本書感興趣。當牧師轉身時，他看見對方的頭被蜘蛛網包裹，散發著霉味，這一景象讓他驚嚇昏厥。威廉被送回家療養，朋友建議他去海邊休養，遇上了一對母女才知道這本書是解開遺產之謎的重要線索。然而威廉很快發現，事情遠比表面看起來更加複雜。《英國靈異故事》已在MyVideo獨家上架。

圖片提供：MyVideo