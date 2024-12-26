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點名曾國城！台大生控訴錄影「身材被羞辱」　製作單位急刪畫面道歉了

記者孟育民／台北報導

台大外文系、北一女中畢業生駱俠安昨（25）日在threads上發文，提到今年7月錄製公視《一字千金》，該集以高中樂儀旗隊為主題，沒想到遭主持人曾國城拿她身材開玩笑，形容她「欸，這位是柔道的」、「妳看起來比較像教練」，讓她不滿表示：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？對《一字千金》的競賽內容又有什麼影響？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」對此，公視也在深夜做出回應。

▲▼駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當笑。（圖／翻攝自Threads）

▲駱俠安錄製《一字千金》，不滿遭主持人曾國城拿她身材當玩笑。（圖／翻攝自駱俠安Threads）

駱俠安還原當時情況，「錄製當天，主持人首先從左邊的男生開始介紹，說他們分別是儀隊和旗隊的成員。然而，當他轉到我時，突然看著我說：『欸，這位是柔道的……啊不是不是不是，你來幹嘛的呀？駱俠安。』那瞬間，我意識到他正在拿我的身材開玩笑。腦海裡一片混亂，錄製現場的罐頭笑聲反覆迴盪，我勉強笑著回答：『我是樂隊的！我負責打擊樂器！』接著，他逐一介紹來賓的表演經歷，問到我時，又說：『我覺得你看起來比較像教練。』」

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當駱俠安提到自己負責的樂器是五音鼓、重量達十四公斤時，曾國城馬上打斷她，驚訝地重複了一遍，並上下打量她的身材，直言： 「難怪，只有你這種身材才撐得起來齁。」讓她感覺被輕蔑，更感到憤怒，「我能背起這麼重的樂器，走完長達十公里的美國加州玫瑰花車大遊行，靠的是日復一日的刻苦訓練與堅持，而非我的身材。」

駱俠安當下為了怕耽誤錄影，選擇咬牙不說，但為了不讓這類的事情再發生，她決定站出來：「在台灣其他角落，還有多少人每天都遭受這樣的言語傷害，卻無法反抗，只能將眼淚往肚子裡咽。因此，這一次，我決定站出來，為自己、為更多人發聲。」

▲▼《全民星攻略》開棚記者會-曾國城。（圖／記者周宸亘攝）

▲曾國城。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

對於文章掀起討論，曾國城本人目前尚未回應，稍早公視表示：「針對一字千金主持人曾國城，對於北一女畢業生駱同學，於節目錄製時的玩笑言論，節目於今年八月錄製，錄影結束後，製作單位即向駱同學慎重致歉，並表示後製剪輯會刪除該段內容，不會於節目中播出（該集預計明年一月中下旬播出）。製作單位致歉後，公視旋即與製作單位、主持人曾國城再次強調，以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」

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曾國城, 一字千金, 製作單位

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