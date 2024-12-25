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莫子儀難得提老婆「陪我過苦日子」　留白半年不工作：選擇的權利

記者蕭采薇／專訪

莫子儀今年以電影《餘燼》再度入圍金馬影帝，他演技備受肯定，但卻維持自己的工作步調、不軋戲、每完成一部作品都要有「留白」時間，此外也不戀棧受眾更廣的影視圈，而堅持每年都要回劇場演出。莫子儀笑說自己不在乎身外之物，但辛苦太太，陪他一起過苦日子。

▲▼第61屆金馬獎，《餘燼》莫子儀。（圖／金馬執委會提供）

▲莫子儀今年以《餘燼》，再次入圍金馬影帝。（圖／金馬執委會提供）

莫子儀在《餘燼》一人分飾兩角，飾演白色恐怖受害者和其家屬。為此莫子儀做足功課，他說：「可以藉由這個電影讓我們去多探索一些過去的歷史和傷痕，我覺得也是很有意義的。」儘管金獎加持後戲約接連而至，但他堅持不軋戲，一次做好一件事。

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而每演完一部作品，莫子儀也都會安排一段時間讓自己徹底休息，大概需要多久？他笑說：「越久越好。」最長曾經有半年都沒有工作，他卻樂在其中。低調的莫子儀此時難得提起老婆：「我的生活比較簡單，就是辛苦我太太，要跟我一起過苦日子。她在物質上也是簡單過生活，謝謝我太太體諒。」

▲《餘燼》莫子儀、許瑋甯。（圖／本地風光提供）

▲《餘燼》莫子儀、許瑋甯再次合作。（圖／本地風光提供）

他的另一個堅持，是希望每年都要找時間回到劇場演出。不嚮往影視圈的五光十色，莫子儀說：「我本來就是從劇場出生長大，我自己比較喜歡劇場的感覺，比較純粹，雖然小一點，但跟劇場的大家就像跟家人的感覺。」他也坦言，曾經為了接舞台劇的演出，而推掉大導演的作品。

「對我來說事情有個先後順序，不會遺憾。能夠做自己想做的事情，對現在的我來說，進入人生中場後，還能把握住選擇的權利，我很珍惜。」莫子儀笑說，他清楚自己是一個任性的人，就如同他很需要獨處的時間，平常也沒有什麼休閒娛樂，「我很感謝我太太，她知道我是這樣這樣個性的人，也給我這樣的空間。」

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莫子儀, 金馬影帝, 餘燼

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