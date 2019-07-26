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朱琦郁甜曝「男友真面目」　辣露長腿告白：你是我的全世界！

記者傅家妤／綜合報導

前主播朱琦郁2018年初因主持尾牙，穿著火辣又性感鞠躬爆紅，離開主播台，仍是話題人物，她在2018年10月認愛男友後，不時會在社群網站上曬出與男友的放閃照，近日更是直接在IG上大方告白，稱男方就是她的全世界，甜蜜喊話閃瞎眾人。

▲▼朱琦郁。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

▲朱琦郁認愛後，不時會在社群網站上曬出與男友的合照。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

朱琦郁去年9月底被拍到與一名高壯，身高約180公分的金融界型男親蜜約會，爆出新戀情，隨後她也大方在IG上曬出合照，甜蜜認愛：「我不用成為全世界最幸運的女孩，只要跟你在一起享受最幸福的時光。」愛的宣言閃瞎一大票網友，也有不少人紛紛送上祝福。

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▲▼朱琦郁。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

▲▼朱琦郁。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

▲朱琦郁與男友經常四處旅行。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

在認愛以後，朱琦郁經常與男友一起出國旅遊，期間也不時會在社群網站上曬出情侶合照，分享兩人的相處點滴，近來小倆口到英國旅遊，她25日就在IG上分享一張與男友的合照，畫面中只見她身穿藍色窄裙，露出一雙纖細長腿，與男友緊牽著手，深情對視，非常有愛。她在發文中向對方告白：「說好要走遍世界，其實你就是我的全世界。」甜蜜模樣讓不少粉絲看了，也紛紛趁機催婚：「趕快結婚」、「要結了沒」，意外掀起不少熱議。

▲▼朱琦郁。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

▲朱琦郁甜蜜告白男友，閃瞎眾人。（圖／翻攝自IG／朱琦郁）

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