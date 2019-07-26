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安以軒卸貨一週「狂鏟6KG」嚇壞老公　超豪華月子餐曝光！

記者許皓婷／綜合報導

女星安以軒18日宣布兒子66出生了！剛卸貨的她目前正在坐月子，她也透過社群網站分享近況，沒想到才短短1週的時間，她就瘦了12斤（約6公斤），更分享了自己的超豪華月子餐。

▲安以軒生了。（圖／翻攝自安以軒微博）

▲安以軒18日順利迎來兒子誕生。（圖／翻攝自微博／安以軒）

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安以軒透露自己雖然在懷孕期間胖了8公斤，但卸貨後短短一週，竟然就瘦了約6公斤，體重火速恢復到產前身材，因此她老公陳榮煉馬上準備月子餐給她補身子，可見她PO出的照片中，除了有各類補湯，還有魚、蝦、牛肉等豐盛食材，餐餐菜色都相當豐盛。

▲安以軒產後瘦6公斤。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲安以軒豪華月子餐。（圖／翻攝自安以軒小紅書）

而安以軒也大讚兒子長得很好看，老公更是貼心地全程陪伴：「謝謝66拔拔主動進產房的全程陪伴，讓我不那麼緊張，而這些天也睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子」。

從待產到生產時，安以軒老公全程陪伴在旁邊不只成了最大的依靠，也是讓老婆不緊張的最大幫手。這一切看在安以軒眼裡滿是感動：「這些天睡眠不足的親力親為貼心照顧著我們母子，我永遠記得當你下跪求婚、互換婚戒的那一刻，我就告訴自己要給你一個完整的家。」

▲安以軒產後瘦6公斤。（圖／翻攝自微博、小紅書）

▲安以軒感謝老公悉心照料。（圖／翻攝自微博／安以軒）

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