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想起出道11年！BY2半夜「在宿舍哭了」曝心聲：不再是假象

記者許皓婷／綜合報導

雙胞胎女團BY2由姐姐Miko（孫涵）和妹妹Yumi（孫雨）組成，出道後唱紅許多膾炙人口的歌曲，紅極一時，兩人近期則選擇參加大陸選秀節目《明日之子3》，回到選手身分，力拚「重新出道」，備受外界關注。

▲BY2出道11週年。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2由Miko、Yumi組成。（圖／翻攝自微博／BY2）

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BY2在2008年7月25日發行首張專輯《16未成年》，25日迎來出道11週年，兩人在官方微博發文：「11年前的今天，是發行第一張專輯的日子，你們還記得嗎？」更透露昨晚半夜在宿舍寫歌時落淚了，姊妹倆似乎是對這幾年來的經歷有感而發，「聊起時間飛速流逝，思緒萬千。」

▲BY2出道11週年。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2感慨出道11週年哭了。（圖／翻攝自微博／BY2）

而BY2放棄原有的知名度，選擇參加《明日之子3》力拼重新出道，兩人想起出道紀念日，也感慨：「過去沒足夠能力回饋給你們，但在明日之子終於找回自己，在這迷宮的漩渦裡，看到了夢想的希望。」並對一路以來支持的粉絲喊話「相信一切都會好起來，不再是假象。」

▲BY2出道11週年。（圖／翻攝自微博／BY2）

▲BY2參加《明日之子3》。（圖／翻攝自微博／BY2）

【BY2微博全文】

11年前的今天
是發行第一張專輯的日子
你們還記得嗎？
昨晚半夜在宿舍寫歌時 愚蠢的落淚了
聊起時間飛速流逝 思緒萬千
而過去沒足夠能力回饋給你們
但在明日之子 終於找回自己
在這迷宮的漩渦里 看到了夢想的希望
相信一切都會好起來 不再是假象
這個夏天該翻篇了
️最愛的兔兔們 11週年快樂
我們的快樂。

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BY2, Miko, 孫涵, Yumi, 孫雨, 明日之子3

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