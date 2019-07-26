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喊不舒服..過2天收中醫父特效藥！　DJ圓圓：天上掉下好爸爸

▲▼圓圓講到爸爸的特效藥 。（圖／圓圓提供）

▲圓圓只要身體不舒服，就會收到「圓爸特效藥」。（圖／圓圓提供）

記者盧薇淩／台北報導

8月8日父親節將至，DJ圓圓提到與父親相處的點滴，她說：「我從高中畢業後，就習慣流浪漢的生活，爸媽不反對但很心疼，每次嘴巴叫我不要到處跑，但他們蠻心疼，也很擔心我身體。」平常到各地主持，兩天內跑了四、五個城市，擔任中醫的爸爸隨時替她準備好藥，「家裡有一區塊是她幫我準備的藥，頭痛、不舒服、補氣的都有。」對於「圓爸特效藥」很感動。

爸爸是中醫，圓圓透露只要自己在群組提到不舒服，過兩天就會收到「圓爸特效藥」，「他是我健康上的後盾，還蠻感動的。」先前有次在大陸錄節目，製作單位請家長錄影片，起初他們很反對，後來在錄影時看到爸媽錄了3分鐘影片，爸爸更講到落淚，「我爸說我說到哭，還是會流鼻涕那種，後來主持人、我、工作人員一起哭，錄影還一度中斷，因為現場太感人了。」

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▲▼圓圓講到爸爸的特效藥 。（圖／圓圓提供）

▲圓圓和爸爸感情甚好 。（圖／圓圓提供）

圓圓笑說，父母總是「嘴巴跟做的不同」，如同她發單曲時，爸爸會說「幹嘛發啊，又沒人買。」但卻自己掏腰包跟親戚、朋友認購了一百張專輯，讓她感動直說：「真是天上掉下來的好爸爸。」提到印象最深刻父親節禮物，她8年前送給爸爸鼻毛夾，「他最愛用也用最久，很實用，可以夾跟剪鼻毛，會很乾淨。」而爸爸現在最熱衷的事就是幫她相親，「無所不用其極幫我找結婚對象，只要有和他們吃飯的時間，就會有視訊啊或是本人親臨現場的事情發生。」

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