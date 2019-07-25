ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

鞏俐、趙又廷角逐威尼斯影帝后！台灣破天荒5部VR入選

▲▼第76屆威尼斯影展。（圖／翻攝自官網）

▲第76屆威尼斯影展入圍名單公布。（圖／翻攝自官網）

記者林映妤／綜合報導

第76屆威尼斯影展於台灣時間25日下午公布入圍名單，華語片部分，婁燁執導，鞏俐、趙又廷、小田切讓主演的《蘭心大劇院》入圍主競賽單元，趙又廷、鞏俐有資格角逐影帝后；台灣則破天荒有5部HTC推出的VR作品入選！

▲▼婁燁執導《蘭心大劇院》鞏俐、趙又廷。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

▲▼婁燁執導《蘭心大劇院》鞏俐、趙又廷有望角逐威尼斯影帝后。（圖／翻攝自微博）

▲▼婁燁執導《蘭心大劇院》鞏俐、趙又廷。（圖／翻攝自微博）

5部作品包括VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩，趙德胤得知入選，高興表示：「主演吳可熙、張立昂當時狂吞300顆水餃，吃到噁心想吐全都值得了！」

屆時4部原創VR作品將與全球最頂尖入圍的VR內容角逐最佳VR沉浸式作品首獎、最佳VR沉浸式線性敘事大獎及最佳VR沉浸式互動內容體驗大獎。

▼第76屆威尼斯影展《O》、《山行》《祈禱》、《Gloomy Eyes》入選主競賽，《幕後》則為觀摩片。（圖／HTC提供）

▲▼HTC 5部作品VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩。（圖／HTC提供）

▲▼HTC 5部作品VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩。（圖／HTC提供）

▲▼HTC 5部作品VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩。（圖／HTC提供）

▲▼HTC 5部作品VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩。（圖／HTC提供）

▲▼HTC 5部作品VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩。（圖／HTC提供）

《蘭心大劇院》劇情設定在1941年的上海，圍繞一名女演員展開，她在出演新舞台劇的同時也在為同盟國收集秘密情報，在發現了日本準備偷襲珍珠港的計畫後，她拒絕分享這一資訊。

另外楊凡執導，張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍主競賽單元，這也是首部入選威尼斯影展主競賽單元的華語動畫片。

▼張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍威尼斯主競賽單元。（圖／花生映社有限公司）

▲▼楊凡執導，張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍第76屆威尼斯主競賽單元。（圖／花生映社有限公司）

▲▼楊凡執導，張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍第76屆威尼斯主競賽單元。（圖／花生映社有限公司）

▲▼楊凡執導，張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍第76屆威尼斯主競賽單元。（圖／花生映社有限公司）

蔡明亮會以曾獲威尼斯主競賽費比西獎的《不散》（Goodbye，Dragon Inn）4K修復版作為「特別放映」，同時他也將在威尼斯影展有即興創作的活動。他透過經紀人回應，至於新作確實已經拍完，目前仍在後製中，因為希望做到最好，因此來不及參賽。

蔡明亮表示，「2003年的《不散》在威尼斯得到影評人費比西獎，也是我創作生涯重要的轉捩點，從此藝術界開始向我招手，至今已16年。今年初我與比利時國家電影資料館合作，進行4K版本的修復，獲影展主席Alberto的盛情邀請，並安排《不散》在藝術雙年展的場地，以裝置概念搭配現場創作的方式做特別展映，這是他們首次以如此別開生面的方式來放映電影，相信是對我一路致力於電影藝術面向的開拓與努力，給予熱烈的擁抱與肯定，非常感謝威尼斯電影節。」

▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

第76屆威尼斯影展主競賽單元評審主席由曾執導《沼澤》、《紮馬》等片的阿根廷女導演盧奎西亞馬特爾（Lucrecia Martel）擔任，她將和其他評審決定包括最高榮譽最佳影片金獅獎在內共計8個獎項的得主。

今年開幕片為日本導演是枝裕和執導，凱薩琳丹芙妮（Catherine Deneuve）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、伊森霍克（Ethan Hawke）主演的法國片《真相》。第76屆威尼斯電影節於8月28日至9月7日舉行。

推薦閱讀

雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆

雷／《灼人秘密》5大場景暗藏隱喻！復古西餐廳埋第一個伏筆

自責同性戀對母虧欠　導演自爆「吸食海洛因」崩潰灑淚

自責同性戀對母虧欠　導演自爆「吸食海洛因」崩潰灑淚

《灼人秘密》極惡反派終於曝光！「噁男監製」舌舔嘴角爆邪氣

《灼人秘密》極惡反派終於曝光！「噁男監製」舌舔嘴角爆邪氣

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

獨家專訪／施名帥遭酸「北藝大很厲害」　張立昂挨罵：不會演就出去！

影／布萊德彼特《星際救援》最新預告！揭開「父親叛變陰謀」喊話：我想見你

影／布萊德彼特《星際救援》最新預告！揭開「父親叛變陰謀」喊話：我想見你

娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭

娜塔莉波曼早在6個月前回歸《雷神索爾4》！會議上一個關鍵人物讓她點頭

影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光

影／《貓》電影版首支預告！泰勒絲7大巨星「美貓樣」曝光

影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

影／等了33年！《捍衛戰士：獨行俠》首支預告　阿湯哥回春童顏粉絲爆哭：回憶湧現

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

強尼戴普進行9小時心靈對談！認了「脆弱與掙扎」：是我人生縮影

專訪／調教三女成戲精　女人國長大的趙德胤：「你不算男人」這句話，不是侮辱我

專訪／調教三女成戲精　女人國長大的趙德胤：「你不算男人」這句話，不是侮辱我

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

雪莉親自解釋「不穿內衣」原因　女網友聽完一面倒狂讚：太中肯了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

第76屆威尼斯影展, 威尼斯影展, 婁燁, 蘭心大劇院, 鞏俐, 趙又廷, 是枝裕和, 真相

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鞏俐、趙又廷角逐威尼斯影帝后！台灣破天荒5部VR入選
  2. 秀英男友鄭敬淏留長髮！　轉當歌手合作「靈魂伴侶」
  3. Gino「分身」陰廟探險　日本友人瞬間消失不見
  4. 韓男真的住進《寄生上流》地下！唐綺陽點4星座變上流：要自己努力
  5. 「聲帶泡胃液10年」2次開刀　利菁公開護嗓方法：變成林志玲
  6. 控訴媽媽每天「行程滿檔」　連俞涵傻眼：跟她吃飯要先預約
  7. 跟大體睡同床招惹「好兄弟」　Eason半夜鬼壓床動彈不得
  8. 白冰冰拍MV「給老娘撮一下」　空窗4年摟鮮肉：真的被他電到！
  9. 王瞳捲馬俊麟婚姻　《大時代》茵芙「大家都是一家人」
  10. 《瘋狂麥斯》續集新進度！導演喬治米勒：已經籌備2個故事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366