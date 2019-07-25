鞏俐、趙又廷角逐威尼斯影帝后！台灣破天荒5部VR入選

▲第76屆威尼斯影展入圍名單公布。（圖／翻攝自官網）

記者林映妤／綜合報導

第76屆威尼斯影展於台灣時間25日下午公布入圍名單，華語片部分，婁燁執導，鞏俐、趙又廷、小田切讓主演的《蘭心大劇院》入圍主競賽單元，趙又廷、鞏俐有資格角逐影帝后；台灣則破天荒有5部HTC推出的VR作品入選！

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▲▼婁燁執導《蘭心大劇院》鞏俐、趙又廷有望角逐威尼斯影帝后。（圖／翻攝自微博）

5部作品包括VR電影《5x1》之《O》、《山行》、VR互動藝術《祈禱》、VR動畫《Gloomy Eyes》（咕魯米的眼睛）入圍威尼斯影展VR虛擬實境主競賽單元，VR電影《5x1》之《幕後》也入選VR虛擬實境作品觀摩，趙德胤得知入選，高興表示：「主演吳可熙、張立昂當時狂吞300顆水餃，吃到噁心想吐全都值得了！」

屆時4部原創VR作品將與全球最頂尖入圍的VR內容角逐最佳VR沉浸式作品首獎、最佳VR沉浸式線性敘事大獎及最佳VR沉浸式互動內容體驗大獎。

▼第76屆威尼斯影展《O》、《山行》《祈禱》、《Gloomy Eyes》入選主競賽，《幕後》則為觀摩片。（圖／HTC提供）

《蘭心大劇院》劇情設定在1941年的上海，圍繞一名女演員展開，她在出演新舞台劇的同時也在為同盟國收集秘密情報，在發現了日本準備偷襲珍珠港的計畫後，她拒絕分享這一資訊。

另外楊凡執導，張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍主競賽單元，這也是首部入選威尼斯影展主競賽單元的華語動畫片。

▼張艾嘉、趙薇、吳彥祖配音動畫電影《繼園台七號》入圍威尼斯主競賽單元。（圖／花生映社有限公司）

蔡明亮會以曾獲威尼斯主競賽費比西獎的《不散》（Goodbye，Dragon Inn）4K修復版作為「特別放映」，同時他也將在威尼斯影展有即興創作的活動。他透過經紀人回應，至於新作確實已經拍完，目前仍在後製中，因為希望做到最好，因此來不及參賽。

蔡明亮表示，「2003年的《不散》在威尼斯得到影評人費比西獎，也是我創作生涯重要的轉捩點，從此藝術界開始向我招手，至今已16年。今年初我與比利時國家電影資料館合作，進行4K版本的修復，獲影展主席Alberto的盛情邀請，並安排《不散》在藝術雙年展的場地，以裝置概念搭配現場創作的方式做特別展映，這是他們首次以如此別開生面的方式來放映電影，相信是對我一路致力於電影藝術面向的開拓與努力，給予熱烈的擁抱與肯定，非常感謝威尼斯電影節。」

▲▼蔡明亮《不散》修復版。（圖／汯呄霖電影提供）

第76屆威尼斯影展主競賽單元評審主席由曾執導《沼澤》、《紮馬》等片的阿根廷女導演盧奎西亞馬特爾（Lucrecia Martel）擔任，她將和其他評審決定包括最高榮譽最佳影片金獅獎在內共計8個獎項的得主。

今年開幕片為日本導演是枝裕和執導，凱薩琳丹芙妮（Catherine Deneuve）、茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）、伊森霍克（Ethan Hawke）主演的法國片《真相》。第76屆威尼斯電影節於8月28日至9月7日舉行。