MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE不只常分享生活或工作照，也常透過VLIVE開直播與粉絲互動，本身就較不按牌理出牌的成員定延和MOMO在24日就未經公司同意開直播，怎料卻意外讓娜璉私下最無修飾的一面曝光了！

▲定延和MOMO偷開直播。（圖／翻攝自TWICE VLIVE）

TWICE在24日前往芝加哥舉辦演唱會，結束當晚定延和MOMO突然開了直播，標題寫著「瞞著公司偷開的VLIVE」，一開場定延就說：「我們瞞著公司的人沒說一聲就開了直播，（他們）現在一定嚇很大一跳吧。」但因為實在是太久沒透過直播與粉絲互動，她們比起擔心反而樂在其中。

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MOMO提到原本卸妝中想著「大家說要集合」結果一看手機就出現定延提議開直播的訊息，因此也只把眼妝卸掉就來了，一陣閒聊後突然聽到有人敲房門的聲音。MOMO興奮說「是成員才幫忙開門」，定延隨即拿著手機走到門邊，試圖想用門眼確認是誰但還是搞不清楚，怎料一打開竟然是剛洗完澡只穿著浴袍、毛巾包頭還敷著面膜的娜璉。

▲娜璉不知道正在直播只穿著浴袍就來了。（圖／翻攝自TWICE VLIVE）

娜璉原來還默默抱怨「不是說要集合嗎」，結果一看到手機在拍馬上嚇到緊急拿毛巾遮住臉大喊：「妳瘋了嗎？」定延充滿歉意又覺得不好意思地默默說：「看來娜璉姐姐不知道我們在直播。」經歷了一番驚喜她們3個人才好不容易聚在一起，但又馬上面對床後方的鏡子難關，好在定延和MOMO幫忙才順利讓娜璉只出現聲音打招呼。

▲定延和MOMO齊力幫忙擋住娜璉，可以發現娜璉似乎還默默戴上墨鏡。（圖／翻攝自TWICE VLIVE）

▼TWICE瞞著公司偷開直播。（影片／取自TWICE VLIVE，如遭刪除請見諒）