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廖人帥5點聲明回應了！　「我單身，我跟誰交朋友是我的權力」

記者劉宜庭、林彥君／台北報導

廖人帥24日被週刊爆料「一週戰5女」，在一個禮拜之內，陸續被拍到和多名女子疑似有曖昧互動。而他本人似乎早就有所查覺，在消息曝光的前一天（23日），就在社群網站發出聲明，第一點就提到，「我單身，我跟誰交朋友是我的權力。」對此，他今則向《ETtoday星光雲》表示，「我已經請律師，所以目前不方便回應。」

▲廖人帥5點聲明回應了！　「我單身，我跟誰交朋友是我的權力」。（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

▲廖人帥。（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

【廖人帥聲明全文】

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剛得知某週刊媒體有派狗仔偷拍我，在此做出以下聲明：

1.我單身，我跟誰交朋友是我的權力。

2.如果最終報導傷害到我或我的朋友，我的家人，或我朋友的家人；我一定會想盡辦法，用盡一切資源讓你們”感同身受”，包含偷拍的攝影師、文字記者、上司主管、狗仔、包含你們的家人與朋友。

3.被跟蹤偷拍的當事人，也就是我本人，非常躁鬱，嚴重影響到我的生活與創作思考，希望偷拍媒體能了解，做這種事情是不對的，請立即停止！

4.所以我在路邊看到一個感興趣的人，我也可以跟蹤與偷拍嗎？想想如果我跟蹤偷拍的對象是你們的家人，這樣真的沒問題嗎？ 舒服嗎？如果不行，媒體也不應該這樣對待我們。

5.第二點我是認真的！！如果有人受傷，我一定會讓你們受傷，不計任何代價。

▲廖人帥5點聲明回應了！　「我單身，我跟誰交朋友是我的權力」。（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

▲廖人帥聲明全文。（圖／翻攝自Facebook／廖人帥）

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