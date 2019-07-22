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《最佳利益》收視開紅盤！　製作人曝「第二季有進度」

記者李欣容／台北報導

華視《最佳利益》上週收視再度破1，其中曾珮瑜和夏靖庭互鬥過程精采，是收視高點，華視總經理莊豐嘉表示，「這次《最佳利益》不僅收視開出紅盤，我們也開創了台灣首部律政職人劇這樣新的戲路，未來華視也會提供更多優質的作品給觀眾，像是之後接檔《俗女養成記》也是不一樣的台式新喜劇，請觀眾朋友們期待！」

▲▼ 最佳利益收視慶功-趙大同經理 莊豐嘉總經理 陳慧玲製作人 劉桂蘭特助 。（圖／華視提供）

▲曾珮瑜飾演的菜妙如心機頗深 。（圖／華視提供）

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對於許多粉絲在網路上敲碗《最佳利益》能推出第二季，製作人陳慧玲笑說：「很開心看到收視越來越好，第二季我們正在研究，最後一集我們再公布，先讓我賣個關子。」

《最佳利益》劇中的「長河律師事務所」人事歷經大變動，5位菜鳥律師只剩何佳佳（程予希 飾）與李從白（黃浩詠 飾）被留任，資深合夥律師蔡妙如（曾珮瑜 飾）則是用計逼退執行長江紹宏（夏靖庭 飾），蔡妙如假裝不捨，一句：「你有你的人生規劃，我也只好祝福。」心機指數破表。

▲▼ 最佳利益收視慶功-趙大同經理 莊豐嘉總經理 陳慧玲製作人 劉桂蘭特助 。（圖／華視提供）

▲曾珮瑜在劇中逼退夏靖庭。（圖／華視提供）

而江紹宏私底下也與律師方箏（天心 飾）結盟，準備裡應外合把蔡妙如幫建設公司洗錢的把柄掀出來，讓許多觀眾期待結局發展。

▲▼ 最佳利益收視慶功-趙大同經理 莊豐嘉總經理 陳慧玲製作人 劉桂蘭特助 。（圖／華視提供）

▲蔡妙如、夏靖庭在接檔戲中飾演父女。（圖／華視提供）

夏靖庭與曾珮瑜在《最佳利益》鬥得激烈，但在接檔戲《俗女養成記》中，兩人卻變成父女，曾珮瑜飾演女主角謝盈萱的姑姑陳明雅，在結婚之際選擇退婚，讓一家人人仰馬翻，兩部戲的角色都讓夏靖庭直呼很頭痛。《最佳利益》於華視主頻每週日晚間9點半全台首播、中天娛樂台每週六晚間10點播出。

▲▼ 最佳利益收視慶功-趙大同經理 莊豐嘉總經理 陳慧玲製作人 劉桂蘭特助 。（圖／華視提供）

▲《最佳利益》收視慶功，趙大同經理、莊豐嘉總經理、陳慧玲製作人、劉桂蘭特助 。（圖／華視提供）

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