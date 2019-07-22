ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

周杰倫「AE86停藤原豆腐店」　曬《頭文字D》真實場景12萬人秒瘋狂！

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫最近到了日本東京，同時曬出電影《頭文字D》的拍攝場景照，喚起大批粉絲的回憶殺！他2005年演出該片，同時也是第一次正式跨界拍電影，曬出照片令眾人輪番激喊「秋名山車神！」

▲▼周杰倫14年前主演《頭文字D》掀起轟動。（圖／翻攝自網路、周杰倫IG）

▲周杰倫14年前主演《頭文字D》掀起轟動。（圖／翻攝自網路、周杰倫IG）

請繼續往下閱讀...

兩張照片喚醒14年回憶！藤原手作豆腐店的招牌前，停著一輛豐田AE86，白黑車子上印著「藤原豆腐店」，另一張是在紫藍色天空下，筆直路上有台車子馳騁，紅色車尾燈已經快要看不見。他PO文紀念「My first movie」，同時標記車子型號，也透露是14年前的事了，當年拍電影才24、5歲的年紀，現在是40歲的音樂天王。

▲▼周杰倫曬《頭文字D》拍攝場景照。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

▲周杰倫曬《頭文字D》拍攝場景照。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

超過430萬粉絲追蹤周杰倫IG，見到偶像更新照片，回想起電影《頭文字D》精彩畫面，更是超過12萬網友點讚，激動回應「帥到爆炸」、「我上學的時候，真的看了20遍的電影」，還有人引用台詞留言「看見我的車尾燈就算你贏」，大家搶喊「秋名山車神」，對電影充滿懷念。

《頭文字D》電影改編自日本同名漫畫，由劉偉強和麥兆輝執導，找來周杰倫、陳冠希、陳小春、余文樂等人在片中競速，帥氣駕車神技和經典場面，至今仍被影迷津津樂道。電影在日本的群馬縣涉川市取景，當地的手工豆腐店「藤野屋」招牌被換成「藤原豆腐店」，吸引不少粉絲前往當地朝聖，不過現在豆腐店已經閉店拆掉，招牌和AE86現在被新建博物館收藏。

違規現世報！三寶整台卡安全島　騎士超母湯「魔性笑聲」high翻網

推薦閱讀

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

快訊／宋慧喬、宋仲基離婚正式生效！　切斷1年8月婚姻「從今天起變陌生人」

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

林志玲婚後變這樣！　寬鬆衣裙「藏不住圓肚」飄濃濃孕味

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

BY2唱跳超穩「全場歡呼結果0分」當場臉垮　網聽完原因怒了！

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

元朗白衣人殺紅眼追打嬰兒！　「父母狂奔竄逃」港星氣炸嗆警…萬人悲憤推爆

梧桐妹硬起來！「不要怪我爸爸」槓酸民　開微博才5天火速喊停

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

李棟旭《觸及真心》拍一半⋯趕去看101練習生！　網挖證據被暖哭

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

程瀟「髮際線嚴重後退」禿到變清朝人！　風吹起瀏海..光溜溜額頭露餡網看呆

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

泫雅辣穿迷你熱褲　渾圓蜜桃臀消失…網驚：屁股垮了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

周杰倫, 頭文字D

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 邕聖祐：Wanna One→solo很孤單！　緊張搶走金香起問題
  2. 直擊BCW夜會女歌手！　開敞篷跑車陽明山浪漫遊車河
  3. 佐佐木希爆婚變！　傳「性慾太強」…諧星老公天天找理由不回家
  4. 蔡徐坤蟬聯64周冠軍被周杰倫打敗！　粉絲聲明退出競爭：把錢花在刀口上
  5. TRASH強勢回歸　慘窩40度高溫廢墟...還是要最帥！
  6. 周杰倫「AE86停藤原豆腐店」　曬《頭文字D》真實場景12萬人秒瘋狂！
  7. 雞排妹上半身全裸被拍！　雙手遮不住「超兇E級豪球」
  8. 反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友
  9. 徐小可翻開小孩暑假作業「這是考眼力嗎」　滿滿格子：真的很想幫忙寫
  10. 哈孝遠拿掉保鮮膜...激吻風田「嘴唇好軟」　當爸壓力大：老婆都說不要

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366