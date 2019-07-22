周杰倫「AE86停藤原豆腐店」　曬《頭文字D》真實場景12萬人秒瘋狂！

記者陳芊秀／綜合報導

天王周杰倫最近到了日本東京，同時曬出電影《頭文字D》的拍攝場景照，喚起大批粉絲的回憶殺！他2005年演出該片，同時也是第一次正式跨界拍電影，曬出照片令眾人輪番激喊「秋名山車神！」

▲周杰倫14年前主演《頭文字D》掀起轟動。（圖／翻攝自網路、周杰倫IG）

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兩張照片喚醒14年回憶！藤原手作豆腐店的招牌前，停著一輛豐田AE86，白黑車子上印著「藤原豆腐店」，另一張是在紫藍色天空下，筆直路上有台車子馳騁，紅色車尾燈已經快要看不見。他PO文紀念「My first movie」，同時標記車子型號，也透露是14年前的事了，當年拍電影才24、5歲的年紀，現在是40歲的音樂天王。

▲周杰倫曬《頭文字D》拍攝場景照。（圖／翻攝自IG／周杰倫）

超過430萬粉絲追蹤周杰倫IG，見到偶像更新照片，回想起電影《頭文字D》精彩畫面，更是超過12萬網友點讚，激動回應「帥到爆炸」、「我上學的時候，真的看了20遍的電影」，還有人引用台詞留言「看見我的車尾燈就算你贏」，大家搶喊「秋名山車神」，對電影充滿懷念。

《頭文字D》電影改編自日本同名漫畫，由劉偉強和麥兆輝執導，找來周杰倫、陳冠希、陳小春、余文樂等人在片中競速，帥氣駕車神技和經典場面，至今仍被影迷津津樂道。電影在日本的群馬縣涉川市取景，當地的手工豆腐店「藤野屋」招牌被換成「藤原豆腐店」，吸引不少粉絲前往當地朝聖，不過現在豆腐店已經閉店拆掉，招牌和AE86現在被新建博物館收藏。