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任達華術後「笑著擺POSE」照片流出！　老婆曝他現況…都在擔心別人

記者李湘文／綜合報導

港星任達華20日遭歹徒持刀捅傷腹部、右手，今（21日）在香港二度開刀，目前還在加護病房休養中。網路上流出疑似他術後拍的照片，坐在輪椅上，右手還纏著厚厚的繃帶和石膏，仍用左手擺出俏皮的「8」手勢，微笑跟醫護人員合照，在鏡頭前仍儘量保持好的狀態，沒有流露出不適模樣。

▲任達華術後照曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲任達華術後照曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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據香港《東網》報導，任達華妻子琦琦在醫院待了一天，直到晚上快8點才離開，被問到老公目前的狀況，表示手術順利且成功，「喝了水，吃了一點點稀飯」，在加護病房休息一晚，隔天再視醫生判斷是否轉到普通病房。

▲琦琦離開醫院。（圖／CFP）

▲任達華老婆琦琦在醫院外受訪。（圖／CFP）

任達華術後仍忙著關心別人，一下叫整天沒睡覺的琦琦先回家休息，一下又問要不要請司機買點食物，送給在醫院樓下苦等新消息的記者。琦琦感慨：「他整天報喜不報憂，不想讓我擔心，希望他快點好起來。」也說最近天天都會再來醫院，「老公是最重要的」，會儘量多陪著對方。

▲任達華深夜返港就醫。（圖／CFP）

▲任達華在20日深夜返港就醫。（圖／CFP）

任達華20日被刺後，緊急先被送往中山火炬開發區醫院，接受腹部和手部的手術，當晚回香港轉入港安醫院。他21日二度開刀，主要是因為右手4指傷勢嚴重，所以再做1次跟進手術，確認手指神經銜接狀況，以便之後復原得更良好，所幸經過醫生判斷，應該沒有大礙。

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