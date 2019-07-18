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毛弟、張語噥罕見同台「3句話宣示主權」！　愷樂驚呆：要認愛了嗎？

記者劉宜庭／綜合報導

邱宇辰（毛弟）16歲就以《模范棒棒堂》踏入演藝圈，曾和豆花妹、洪詩、洪文安等人傳緋聞，桃花源源不斷，最近一次則是被週刊拍到和女團Twinko主唱張語噥互動熱絡，雖然雙方並未承認戀情，但近來2人罕見在節目上同台，一連串曖昧互動，令這段緋聞再度成為眾人關注焦點，意外掀起熱議。

▲▼毛弟、Twinko張語噥爆熱戀。（圖／翻攝自張語噥、毛弟Instagram）

▲毛弟、張語噥先前曾爆出熱戀緋聞。（圖／翻攝自張語噥、毛弟Instagram）

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《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元開播後備受歡迎，藝人們的一舉一動也因此被放大檢視，尤其是毛弟、張語噥曾傳出緋聞，這次難得在節目上同台，互動更是備受關注。

遊戲一開始，抽到平民牌的1號張語噥，一開始就自稱是預言家，直指要查殺9號的毛弟，讓對方瞬間露出錯愕表情，她接著才笑說：「沒事～我只是想看表情而已，給好人一個提示。」

▲毛弟、張語噥同台《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲毛弟、張語噥同台《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲毛弟、張語噥同台《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲毛弟直指「他是我的緋聞對象！」張語噥害羞笑了。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

不久後，輪到毛弟發言，他不但不避諱戀情傳聞，還大方開起自己的玩笑：「這麼想驗啊，我昨天也驗啦，我驗1號（張語噥），他是我的緋聞對象！」這時，女方害羞到一度用手遮臉，他下秒繼續加碼喊「一起上過週刊」，還提到「全場身分最高的應該就是我了吧」，頗有宣示主權的意味，一番話讓全場氣氛瞬間沸騰，一旁的愷樂更興奮附和，「驗證無誤！坐實緋聞對象！你要認愛了嗎？」

▲毛弟、張語噥同台《娛樂百分百》。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲愷樂興奮附和，「你要認愛了嗎？」（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

▲愷樂興奮附和。（圖／翻攝自YouTube／八大電視娛樂百分百）

事實上，毛弟2018年就曾被週刊爆出與張語噥熱戀，巧合的是，2人還被發現IG曬照時，無論是背景、時間都一模一樣，不過，針對此事，當時邱宇辰經紀人就曾回應《ETtoday星光雲》：「就一群朋友相約出遊。」並未承認戀情。

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邱宇辰, 毛弟, 模范棒棒堂, 豆花妹, 蔡黃汝, 洪詩, 洪文安

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