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廣末涼子狠砸2億買中古房！　搬離東京市中心…只為兒子「少走點路」

記者阮巧雯／綜合報導

日本女星廣末涼子氣質清新脫俗，臉蛋和身材都保養得宜，逆齡生長的程度讓人不可置信即將滿39歲。而近期就有消息傳出，已經是三個孩子媽的她，為了二兒子狠砸上億日圓買學區房。

▲廣末涼子與第二任老公和二兒子。（圖／翻攝自IG／harugarden25）

▲廣末涼子與第二任老公和二兒子。（圖／翻攝自IG／harugarden25）

據日媒《News postseven》指出，廣末涼子在2018年前後花了2億日圓（約5700多萬台幣），在距離東京市中心不遠的私人鐵路沿線，買了一棟白色中古豪宅，在2019年冬天開始翻新，鄰居也向其透露，搬到廣末涼子屋內的傢俱都相當高級，更表示：「近期常在附近看到廣末涼子與她第二任老公，應該就是她的家了。」

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▲▼不被歲月動搖的美！廣末涼子近照曝光，38歲仍保有童顏肌全靠這3招（圖／bella儂儂提供）

▲廣末涼子就算即將39歲皮膚依然吹彈可破。（圖／bella儂儂提供）

報導也指出，廣末涼子一家原本住在交通和生活機能都相當良好的東京市中心，但二兒子現在就讀的國小離新家走幾步路就到，所以她才願意狠砸2億日圓置產學區房。

▲▼伊正。（圖／衛視中文台）

▲伊正表示26坪雖然有點小，但為了小孩一切都是值得的。（圖／衛視中文台）

而近日台灣演員伊正也在節目上透露，為了兩個寶貝女兒能設籍在台北讀書，今年農曆年後便花了2千多萬在內湖買下26坪房子，其實除了廣末涼子和伊正，不少藝人明星為了子女上學著想，覺得花再多錢買學區房都值得。

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