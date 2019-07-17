拒跟4歲女兒親嘴！　《爸爸去哪兒》張亮堅持「只吻這2處」：要教自我保護

記者李湘文／綜合報導

大陸男模張亮2013年曾帶兒子天天（張悅軒）上綜藝節目《爸爸去哪兒》，收穫高知名度，隔2年迎來女兒Zoe的誕生，現在成為1子1女的爸爸。他近日上節目談親子教育，提到跟兒女之間的相處方式，堅決認為：「女兒不能親嘴！」原因是從小就該培養性別意識，一番話引起觀眾討論。

▲張亮認為不該親女兒的嘴。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

張亮錄製綜藝節目《新生日記》，跟好友姜潮、麥迪娜聊到小孩，甜蜜分享最近跟女兒的互動：「現在天天趴在我身上，我一回家就擁抱我、親我。」說話的同時掩不住滿臉幸福。不過，當姜潮提到幼兒不適合親嘴時，張亮也立刻改變語氣，強烈地說道：「不能親嘴、不能親嘴！如果是女兒的話，還是要教給女兒一些自我保護意識。」

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聊起性別話題，張亮說明自己的作法，平時只會親女兒的手背或頭髮，避免過度親密的舉動。麥迪娜問：「那男孩可以親嗎？」張亮則笑說，兒子天天都已經11歲，「他已經不想親了，不搭理我了，（還會說）你有病吧。」令眾人大笑。

▲張亮也會被兒子天天拒絕親吻。（圖／翻攝自微博／張亮Sean）

張亮這段對話引起熱烈討論，許多人稱讚「教育觀很正確」、「孩子大了應該培養她的性別意識」、「我會讓女兒知道，爸爸媽媽都不能隨便親你的嘴，更別提別人」。但也有人提出其他看法，認為「性別教育各家有各家的方式」、「父母與孩子之間怎麼表達愛意都是自己的事」、「性教育不用刻意，到了年紀，孩子自己會拒絕的」。