直擊／「韓版柯震東」振永現蹤桃園！　被讚長得好帥⋯本人害羞了

記者吳睿慈／桃園報導

南韓演員振永以偶像團體B1A4出道，後參演戲劇《雲畫的月光》打開高知名度，近年來努力於演戲道路耕耘，日前更接下韓版《那些年，我們一起追的女孩》男主角演出。他16日為展覽站台而來，現場秀出所學著中文「沒關係」、「對不起」，並揭露過去在韓國與柯震東見面的幕後，他希望自己不要模仿柯震東的表演模式，盼望區分台版、韓版的差異。

▲振永現身桃園為展覽快閃店站台。（圖／記者黃克翔攝）



振永16日現身於桃園舉辦的「CAST POP-UP STORE 快閃店」開幕活動，穿著帥氣的深藍色西裝現身，並拿起手幅與粉絲親切互動，並在現場小秀了幾個中文單字：「沒關係、好難、對不起。」他與TWICE多賢接下電影韓版《那些年，我們一起追的女孩》主演，日前在釜山遇到原版主角柯震東。

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▲振永被讚比柯震東帥，本人反應害羞了。（圖／記者黃克翔攝）



他與柯震東分享角色演技的心得，被問到覺得誰比較帥？他難為情地笑喊「這點有點難回答，不同感覺，交給各位去判斷，但去演戲的時候不會去模仿他。」現場記者大讚他更帥，他則露出燦爛笑容回答：「我不知道怎麼回答，謝謝您這樣說，我很害羞。」

▲振永生日即將來臨。（圖／記者黃克翔攝）



除了參演韓版《那些年，我們一起追的女孩》，振永近期參與台灣製作的電影《那張照片裡的我們（暫定）》，並與女主角李沐搭擋演出，必須為戲講中文，他直呼「中文很難發音，像『媽媽』字一樣，可是聲調不一樣，中文難的地方像是聲調不一樣，也會變成別的意思。」

▲▼振永與粉絲親切互動。（圖／記者黃克翔攝）



他與李沐片場切磋語言，更透露女方有請他吃飯，受寵若驚表示「那一頓很貴」，未來將在台灣拍電影，他謙虛表示希望讓台灣粉絲多多認識他，而他15日也為了活動預熱，先在IG發出街拍照喊「Taiwan」，熟悉的街景掀起大批粉絲朝聖。