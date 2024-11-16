于子育《影后》客串流氓媽　鼻酸曝共鳴：女藝人也是人

記者王靖淳／綜合報導

女星于子育在影集《影后》中客串詹懷雲（劇中名：流氓）的媽媽，平時會在社群記錄生活的她，最近透過臉書發文分享追完全劇的心得感想。她大讚影集是部無法只用「好看」形容的作品，同時也對劇中真實刻畫演藝圈現實深感共鳴，「看完很爽、很心疼也跟著鼻酸...女藝人也是人，但必需異於常人。」

▲于子育（圖左）客串《影后》。（圖／翻攝自Facebook／于子育）

于子育提到，劇中將女藝人、經紀人與幕後人員的甘苦赤裸呈現，那些心酸的等待、不合理的潛規則以及面對焦慮與壓力的掙扎，讓她彷彿在戲中重溫過往的演藝路程。她坦言，作為女藝人，不只要承受鏡頭下的嚴苛檢視，還得面對內心的徬徨、脆弱與渴望被愛的情感，平時為了上鏡好看，經常自律飲食和運動，儘管親友常關心她「瘦成這樣，到底有沒有吃飯」，但在自我要求下，必須節制美食，否則在鏡頭前看到胖胖的自己會後悔。

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▲于子育。（圖／翻攝自Facebook／于子育）



談到影集本身，于子育特別感謝導演嚴藝文的深刻理解，讓演員能在角色中自由安住，並安心詮釋每一場戲。她感嘆，「一位演員能遇到一位好導演是非常幸運和幸福的」最後，她也不忘幽默提到自己在劇中客串「流氓的媽」，笑說自己太有肉了，但仍對劇中「兒子」詹懷雲的表現大力稱讚，直呼這部作品值得推薦：「劇情很精彩，所有演員各自精湛，讓我非常喜愛和敬佩！」