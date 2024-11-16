「樂天女孩」若潼最愛巨人球衣　臥室「隱藏宅女」秀甜美風光

記者葉文正／台北報導

「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」預購倒數兩天，人氣王若潼在桌曆拍攝中，融入了她熱愛的棒球元素，展現了一系列充滿運動精神的造型。談到這次的主題，她表示：「非常多件球衣都是從美國球場親自買回來，去一個球場就買一件。之前去美國球場表演或參觀，像大聯盟、運動家天使、道奇、巨人隊的球場，都會帶一件球衣回來當紀念。」



▲若潼桌曆有各種風格。（圖／樂天桃猿提供）

說起這次桌曆裡最喜歡的照片，若潼表示是3月穿著巨人球衣的造型，「這次特別在投手牛棚裡拍攝，是第一次進到裡面拍照，周圍全是棒球的氛圍，真的很棒，我自己非常喜歡那種感覺。」拍攝時，若潼不僅展現了她甜美的一面，還融入酷帥的氣質，增添滿滿個人特色。她表示，希望透過這本桌曆，把對棒球的熱愛傳遞給粉絲。



▲若潼展現甜酷風。（圖／樂天桃猿提供）

除了棒球主題外，桌曆中還融入了若潼私下貼近生活的一面，例如廚房、臥室等場景，展現她作為「隱藏宅女」的日常模樣。她笑說：「平時工作時都在南北奔波應援，休息時大部分時間我都待在家裡。」這次的桌曆包含了許多可愛又居家的畫面，希望能讓粉絲看到球場外的她。



▲若潼在牛棚中拍攝。（圖／樂天桃猿提供）

桌曆拍攝還包含籃球衣、棒球衣和休閒服等多樣造型，每一月都融入不同的體育元素，「希望大家在翻看桌曆時，每個月都能感受到體育的氛圍，也能把體育融入自己的生活中。」若潼表示，這份桌曆不僅是一項作品，更是一份希望能陪伴粉絲一整年的禮物。

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▲若潼閨房曝光。（圖／樂天桃猿提供）

「RAKUTEN GIRLS 2025桌曆」由35位女孩親自參與創作，展現了35種截然不同的風格，將於11月17日截止預購，並預計於12月18日開始寄出。