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謝忻健康出狀況「身心處臨界點」！　崩潰哭了：體力透支眼淚失重

記者王靖淳／綜合報導

女星謝忻平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，今（16）日她就在臉書發文分享自己挑戰8公里間歇課表的過程，透露最近身體出了不小的狀況，並坦言在體力透支、意志力與身體狀況交戰之下，感到極度崩潰，甚至忍不住啜泣，「我癱軟在跑步機上，體力透支，眼淚失重。身心處於臨界點。」

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

謝忻表示，6分速的8公里間歇，是教練為台北馬拉松準備的課表。她詳細說明課表內容是以每公里6分鐘的速度完成8公里，間隔90秒休息。不過由於近期身體狀況不佳，讓這項訓練變得更加艱難，為此謝忻直呼：「意志在努力地堅持著，但肉體卻很快地不聽使喚。」

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▲▼謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

過程中，謝忻坦言感到體力不支，喘息不已，內心的掙扎不斷升級，「不停地看著手錶，但越看越痛苦，痛苦的時候時間總是過得特別慢。」當最終完成課表時，手錶的提示聲成了救贖，她當場忍不住用毛巾掩面啜泣。謝忻坦承：「間歇好累，而且我沒有跑得很好。」不過她也感到一絲自豪：「還是很開心，還是完成了8公里的間歇。」

▲▼謝忻。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

▲謝忻會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／謝忻）

儘管近期身體出了小狀況，謝忻依然堅持練習，「儘管近期許多不順遂，也因病痛導致氣息奄奄，但努力地不感傷、不鬆懈、不放棄。」擦乾眼淚後，她承諾自己會繼續養病、練跑，迎接更大的挑戰。

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